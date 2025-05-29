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Українки встановили ще один національний рекорд на Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 29 травня 2025, 19:47
Українки встановили ще один національний рекорд на Ролан Гаррос
Еліна Світоліна
ФТУ

Вперше в історії України три наші тенісистки пробилися до третього кола Ролан Гаррос. Раніше два раунди Відкритого чемпіонату Франції з тенісу проходили максимум дві українки.

Еліна Світоліна у другому колі змагань обіграла угорку Анну Бондар і тепер зустрінеться з американкою Бернардою Перою.

Юлія Стародубцева розібралася з росіянкою Анастасією Потаповою й на неї очікує складна зустріч із четвертою ракеткою світу італійкою Жасмін Паоліні.

Даяна Ястремська впоралася з 11 сіяною "нейтралкою" Діаною Шнайдер. У третьому колі їй доведеться зіграти проти ще однієї представниці країни-агресорки, Людмили Самсонової. 

Усі представниці України проведуть свої матчі у п'ятницю, 30 травня.

Раніше повідомлялося, що вперше в історії чотири українські тенісистки вийшли у друге коло Ролан Гаррос.

Рекорд Еліна Світоліна Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Ролан Гаррос 2025

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