Костюк вийшла на друге місце серед українок в історії за кількістю перемог на турнірах Grand Slam
Друга ракетка України Марта Костюк вийшла на друге місце серед українських тенісисток і на третє серед представників України загалом за кількістю перемог на турнірах Grand Slam.
Взагалі-то ця подія сталася ще на Вімблдоні-2026, проте тоді ми більше думали не про статистичну позначку, а про історичний шанс уперше побачити українку у фіналі мейджору.
Після стартової перемоги Костюк на US Open є привід нагадати, що Марта має у своєму доробку вже 41 перемогу на турнірах Grand Slam. Вона обійшла свою близьку подругу Лесю Цуренко (38) і тепер наздоганяє Андрія Медведєва, у якого в активі 63 виграні матчі на такому рівні.
Попереду залишається безумовна прима українського тенісу і взагалі одна з найкращих тенісисток в історії за цим показником – Еліна Світоліна. На її рахунку 118 переможних матчів, і вона веде боротьбу за потрапляння до історичної топ-20 світового тенісу.
Українські тенісисти за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam
- Еліна СВІТОЛІНА – 118;
- Андрій Медведєв – 63;
- Марта КОСТЮК – 41;
- Леся Цуренко – 38;
- Олександр Долгополов – 34;
- Катерина Бондаренко – 29;
- Альона Бондаренко – 26;
- Даяна Ястремська – 25;
- Сергій Стаховський – 24;
- Наталя Медведєва – 18;
- Юлія Вакуленко – 12;
- Тетяна Перебийніс – 12;
- Ангеліна Калініна – 11;
- Олена Брюховець – 11;
- Ілля Марченко – 8;
- Юлія СТАРОДУБЦЕВА – 6;
- Катерина Байндл – 6;
- Дар'я Снігур – 5.
P.S. Статистика після першого кола US Open-2026.
Зазначимо, що після успіху в другому колі у Нью-Йорку в матчі проти американки Слоан Стівенс Костюк має 10 перемог у кар'єрі в основній сітці US Open. Більше в активі мають лише Еліна Світоліна (25) і Катерина Володько (11).
Перша ракетка України в ніч на 3 вересня проведе матч другого раунду US Open з австралійкою Маєю Джойнт, в якому може ще покращити свою статистику.