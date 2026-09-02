Костюк вийшла на друге місце серед українок в історії за кількістю перемог на турнірах Grand Slam

Друга ракетка України Марта Костюк вийшла на друге місце серед українських тенісисток і на третє серед представників України загалом за кількістю перемог на турнірах Grand Slam.

Взагалі-то ця подія сталася ще на Вімблдоні-2026, проте тоді ми більше думали не про статистичну позначку, а про історичний шанс уперше побачити українку у фіналі мейджору.

Після стартової перемоги Костюк на US Open є привід нагадати, що Марта має у своєму доробку вже 41 перемогу на турнірах Grand Slam. Вона обійшла свою близьку подругу Лесю Цуренко (38) і тепер наздоганяє Андрія Медведєва, у якого в активі 63 виграні матчі на такому рівні.

Попереду залишається безумовна прима українського тенісу і взагалі одна з найкращих тенісисток в історії за цим показником – Еліна Світоліна. На її рахунку 118 переможних матчів, і вона веде боротьбу за потрапляння до історичної топ-20 світового тенісу.

Українські тенісисти за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam

Еліна СВІТОЛІНА – 118;

Андрій Медведєв – 63;

Марта КОСТЮК – 41;

Леся Цуренко – 38;

Олександр Долгополов – 34;

Катерина Бондаренко – 29;

Альона Бондаренко – 26;

Даяна Ястремська – 25;

Сергій Стаховський – 24;

Наталя Медведєва – 18;

Юлія Вакуленко – 12;

Тетяна Перебийніс – 12;

Ангеліна Калініна – 11;

Олена Брюховець – 11;

Ілля Марченко – 8;

Юлія СТАРОДУБЦЕВА – 6;

Катерина Байндл – 6;

Дар'я Снігур – 5.

P.S. Статистика після першого кола US Open-2026.

Зазначимо, що після успіху в другому колі у Нью-Йорку в матчі проти американки Слоан Стівенс Костюк має 10 перемог у кар'єрі в основній сітці US Open. Більше в активі мають лише Еліна Світоліна (25) і Катерина Володько (11).

Перша ракетка України в ніч на 3 вересня проведе матч другого раунду US Open з австралійкою Маєю Джойнт, в якому може ще покращити свою статистику.