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Костюк вийшла на друге місце серед українок в історії за кількістю перемог на турнірах Grand Slam

Ігор Грачов — 2 вересня 2026, 23:10
Костюк вийшла на друге місце серед українок в історії за кількістю перемог на турнірах Grand Slam
Марта Костюк
Getty images

Друга ракетка України Марта Костюк вийшла на друге місце серед українських тенісисток і на третє серед представників України загалом за кількістю перемог на турнірах Grand Slam.

Взагалі-то ця подія сталася ще на Вімблдоні-2026, проте тоді ми більше думали не про статистичну позначку, а про історичний шанс уперше побачити українку у фіналі мейджору.

Після стартової перемоги Костюк на US Open є привід нагадати, що Марта має у своєму доробку вже 41 перемогу на турнірах Grand Slam. Вона обійшла свою близьку подругу Лесю Цуренко (38) і тепер наздоганяє Андрія Медведєва, у якого в активі 63 виграні матчі на такому рівні.

Попереду залишається безумовна прима українського тенісу і взагалі одна з найкращих тенісисток в історії за цим показником Еліна Світоліна. На її рахунку 118 переможних матчів, і вона веде боротьбу за потрапляння до історичної топ-20 світового тенісу.

Українські тенісисти за кількістю перемог в основній сітці турнірів Grand Slam

  • Еліна СВІТОЛІНА 118;
  • Андрій Медведєв 63;
  • Марта КОСТЮК 41;
  • Леся Цуренко 38;
  • Олександр Долгополов 34;
  • Катерина Бондаренко 29;
  • Альона Бондаренко 26;
  • Даяна Ястремська 25;
  • Сергій Стаховський 24;
  • Наталя Медведєва 18;
  • Юлія Вакуленко 12;
  • Тетяна Перебийніс 12;
  • Ангеліна Калініна 11;
  • Олена Брюховець 11;
  • Ілля Марченко 8;
  • Юлія СТАРОДУБЦЕВА 6;
  • Катерина Байндл 6;
  • Дар'я Снігур – 5.

P.S. Статистика після першого кола US Open-2026.

Зазначимо, що після успіху в другому колі у Нью-Йорку в матчі проти американки Слоан Стівенс Костюк має 10 перемог у кар'єрі в основній сітці US Open. Більше в активі мають лише Еліна Світоліна (25) і Катерина Володько (11).

Перша ракетка України в ніч на 3 вересня проведе матч другого раунду US Open з австралійкою Маєю Джойнт, в якому може ще покращити свою статистику.

Grand Slam US Open Марта Костюк

Марта Костюк

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