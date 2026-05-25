Світоліна змусила хвилюватись, Ястремська не здивувала: підсумки дня на Ролан Гаррос для українок

У другий змагальний день, 25 травня, на кортах Ролан Гаррос свої матчі першого кола зіграли дві українськи тенісистки. Еліна Світоліна у надважкому протистоянні дотиснула угорку Анну Бондар, а Даяна Ястремська не зуміла впоратися з 13 ракеткою світу, італійкою Жасмін Паоліні.

Першою грала Ястремська. На жаль, сенсації в матчі не вийшло, хоча українка й мала шанс наприкінці першого сету. Даяна з рахунку 1:3 зробила два брейки й згодом подавала на партію, проте безуспішно. Італійка спочатку відіграла подачу, далі – зрівняла рахунок, а потім – зробила ще один брейк і виграла сет з рахунком 7:5.

Другий сет ще в більшій мірі пройшов під диктовку Паоліні, яка у другому геймі взяла подачу Ястремської та спокійно довела матч до перемоги.

Отже, 5:7, 3:6 – Ястремська першою з семи українок залишила турнір.

Справжній трилер видали Еліна Світоліна з Анною Бондар. Дві останні зустрічі завершились перемогами угорки, причому востаннє суперниці грали нещодавно в Мадриді.

Бондар на початку стартової партії зробила брейк та повела 2:0. Світоліна одразу ж відіграла подачу та зрівняла рахунок (3:3). Проте наступні 3 гейми залишилися за угоркою. 3:6 – підсумок першого сету.

Другу партію Еліна провела активніше, Бондар нічого не зуміла протиставити одеситці. З двома брейками Світоліна забрала сет – 6:1.

У 4 геймі третьої партії Світоліна не змогла втримати власну подачу та відпустила суперницю у відрив (1:3). Щоправда одразу ж відіграла і брейк, і рахунок в сеті. Наступні два гейми знову виграла українка, рахунок став 5:3.

Бондар скоротила відставання, а потім під нуль забрала подачу Еліни на матч. Справа дійшла до тай-брейку, який на мейджорах грається до 10 очок. За рахунок стабільності Світоліна мала велику перевагу (10:3) й здобула важку перемогу.

3:6, 6:1, 7:6 (3) – Світоліна крокує до другого кола, де її суперницею стане переможниця кваліфікації з Іспанії Кейтлін Кеведо з другої сотні світового рейтингу.

Напередодні на Ролан Гаррос Марта Костюк упевнено перемогла іспанку Оксану Селехметьєву (6:2, 6:3) та в другому колі зіграє з американкою українського походження Кеті Волинець.

Юлія Стародубцева обіграла росіянку Анну Блінкову (6:3, 6:1). Суперницею представниці Нової Каховки у наступному раунді стане Єлена Рибакіна, яка посідає другу сходинку в рейтингу WTA.

Дар'я Снігур несподівано перемогла (3:6, 7:5, 6:2) 21 сіяну Клару Таусон й надалі зустрінеться з американкою Пейтон Стернс.

