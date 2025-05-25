Світоліна здобула впевнену перемогу на старті Ролан Гаррос

Еліна Світоліна (13) успішно стартувала на Ролан Гаррос. У першому колі змагань українка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76).

Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:1.

Світоліна впевнено розпочала зустріч, не даючи шансів суперниці на її подачі. За стартовий сет Сонмез жодного разу не вдалося втримати свій гейм.

Однак на подачі Еліни періодично зав'язувалася боротьба. У третьому геймі, маючи брейк-пойнт, туркеня довго й безуспішно доводила арбітрині на вишці, що українка пробила в аут. А за рахунку 0:4 Сонмез таки вдалося зробити єдиний у зустрічі брейк. На підсумку партії це не позначилося – 6:1 за Світоліною.

Мало що змінилося й у другому сеті. Еліна продовжувала знищувати суперницю на прийомі: єдину свою подачу Сонмез змогла втримати вже наприкінці гри. Усі ж свої гейми українка забрала і святкувала заслужену перемогу.

За матч Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк з 8 можливостей.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло, 25 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:1, 6:1

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між німкенею Лаурою Зігмунд (97) та угоркою Анною Бондар (87).

Нагадаємо, що 25 травня матчі першого кола Ролан Гаррос проведуть українки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Анастасія Соболєва.