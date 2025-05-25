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Світоліна здобула впевнену перемогу на старті Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 25 травня 2025, 13:21
Світоліна здобула впевнену перемогу на старті Ролан Гаррос
Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна (13) успішно стартувала на Ролан Гаррос. У першому колі змагань українка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76).

Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:1.

Світоліна впевнено розпочала зустріч, не даючи шансів суперниці на її подачі. За стартовий сет Сонмез жодного разу не вдалося втримати свій гейм.

Однак на подачі Еліни періодично зав'язувалася боротьба. У третьому геймі, маючи брейк-пойнт, туркеня довго й безуспішно доводила арбітрині на вишці, що українка пробила в аут. А за рахунку 0:4 Сонмез таки вдалося зробити єдиний у зустрічі брейк. На підсумку партії це не позначилося – 6:1 за Світоліною.

Мало що змінилося й у другому сеті. Еліна продовжувала знищувати суперницю на прийомі: єдину свою подачу Сонмез змогла втримати вже наприкінці гри. Усі ж свої гейми українка забрала і святкувала заслужену перемогу.

За матч Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк з 8 можливостей.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Перше коло, 25 травня

Еліна Світоліна (Україна) Зейнеп Сонмез (Туреччина) 6:1, 6:1

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між німкенею Лаурою Зігмунд (97) та угоркою Анною Бондар (87).

Нагадаємо, що 25 травня матчі першого кола Ролан Гаррос проведуть українки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Анастасія Соболєва.

Еліна Світоліна Ролан Гаррос 2025

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