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Вперше за 150 років: на US Open-2026 відбулася історична подія

Станіслав Матусевич — 7 вересня 2026, 14:53
Вперше за 150 років: на US Open-2026 відбулася історична подія
Стефанос Циципас
Getty images

Вперше з 1877 року жоден тенісист із одноручним бекхендом не вийде у півфінал чоловічого одиночного розряду жодного турніру Grand Slam за сезон.

Про це повідомляє TNT Sports.

Серія за участю хоча б одного гравця з одноручним ударом зліва у півфіналах мейджорів розпочалася ще на Вімблдоні 1877 року. З того часу минуло майже 150 років і 524 розіграші турнірів Grand Slam.

Поточного сезону на Australian Open, Ролан Гаррос та Вімблдоні у півфіналах грали виключно тенісисти з дворучним бекхендом.

На US Open-2026 останнім гравцем з одноручним бекхендом залишався грек Стефанос Циципас. У четвертому колі змагань він програв американцю Бену Шелтону з рахунком 2:6, 3:6, 4:6. Відповідно, у півфіналах гратимуть виключно тенісисти з дворучним ударом зліва.

Нагадаємо, що на US Open визначилися перші чвертьфіналісти у чоловічому та жіночому одиночних розрядах.

Grand Slam US Open Стефанос Циципас

Стефанос Циципас

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