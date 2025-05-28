Стародубцева розібралася з росіянкою і вийшла у третє коло Ролан Гаррос
Юлія Стародубцева
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Юлія Стародубцева (81) вийшла у третє коло Ролан Гаррос, обігравши у матчі другого раунду росіянку Анастасію Потапову (37).
Матч завершився з рахунком 7:6(4), 6:2.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Перше коло, 27 травня
Юлія Стародубцева (Україна) – Анастасія Потапова (-) 7:6(4), 6:2
Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти четвертої ракетки світу італійки Жасмін Паоліні.
Нагадаємо, що Юлія Стародубцева потрапила до основної сітки Ролан Гаррос як "лакі-лузер", а у першому раунді змагань здолала німкеню Тамару Корпач (148).
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