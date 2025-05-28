Стародубцева розібралася з росіянкою і вийшла у третє коло Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева (81) вийшла у третє коло Ролан Гаррос, обігравши у матчі другого раунду росіянку Анастасію Потапову (37).

Матч завершився з рахунком 7:6(4), 6:2.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло, 27 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Анастасія Потапова (-) 7:6(4), 6:2

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти четвертої ракетки світу італійки Жасмін Паоліні.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева потрапила до основної сітки Ролан Гаррос як "лакі-лузер", а у першому раунді змагань здолала німкеню Тамару Корпач (148).

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