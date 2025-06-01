Шалений камбек: Світоліна здолала 4 ракетку світу на шляху до чвертьфіналу Ролан Гаррос

Еліна Світоліна (14) у драматичному матчі вийшла в чвертьфінал Ролан Гаррос. У четвертому колі змагань вона у видовищній боротьбі обіграла четверту ракетку світу італійку Жасмін Паоліні.

Поєдинок тривав 2 години 27 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 7:6(6), 6:1.

Гра очікувалася з певним побоюванням, адже два останні матчі Світоліної на Ролан Гаррос проти не найсильніших суперниць вийшли важкими та не найкращими за якістю гри.

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Початок зустрічі видався не найоптимістичнішим. Паоліні одразу повела 3:0. Однак після серії обмінів брейками Еліна зуміла зрівняти рахунок – 4:4. І все ж кінцівка першого сету залишилася за італійкою. Їй вдалося взяти два вирішальні гейми поспіль і залишити партію за собою, 6:4.

Другий сет спочатку проходив за подібним сценарієм. Паоліні зробила ранній брейк, а в середині партії Світоліна відповіла тим самим. От тільки зрівнятися на чотирьох геймах уже не вийшло: італійка взяла подачу українки під нуль і повела 5:3. Втім, подати на матч їй не вдалося.

За рахунку 5:4 на подачі Світоліної четверта ракетка світу заробила подвійний матч-пойнт. І тут на повну увімкнувся знаменитий бійцівський характер нашої тенісистки. Вона відігралася і перевела партію на тай-брейк.

Тринадцятий гейм сету теж перетворився на гойдалки. Спочатку Еліна повела 4:1, а вже за кілька хвилин Паоліні отримала третій матч-пойнт – 6:5. Знову довелося демонструвати козацький дух. Перша ракетка України виборола три очки поспіль і зрештою виграла тай-брейк з рахунком 8:6.

Третій сет, як і в матчі цих суперниць чотиримісячної давнини на Australian Open, перетворився на формальність. На хвилі успіху Світоліна переважала суперницю у всіх компонентах тенісу і виграла партію з переконливою перевагою – 6:1.

За матч Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, не помилялася на подачі та зробила 6 брейків. Цікаво, що загалом Еліна виграла усього на 1 розіграш більше за свою суперницю: 102 проти 101.

Roland Garros – Grand Slam

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Четверте коло, 1 червня

Еліна Світоліна (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 4:6, 7:6(6), 6:1

Це була друга зустріч суперниць. Українка теж із камбеком перемогла у третьому колі Australian Open 2025. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє проти переможниці матчу між Ігою Швьонтек (5, Польща) та Єленою Рибакіною (11, Казахстан).

Світоліна вп'яте у кар'єрі вийшла у чвертьфінал мейджору в столиці Франції й боротиметься за перший півфінал.

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82). Напередодні у третьому раунді змагань Світоліна перемогла американку Бернарду Перу (83) у важкому матчі з двома тай-брейками.