Світоліна поступилася першій ракетці світу у півфіналі престижного турніру в Мадриді

Еліна Світоліна (17) не змогла вийти у фінал турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У півфіналі змагань вона поступилася першій ракетці світу Аріні Сабалєнці.

Матч завершився за 1 годину 33 хвилини з рахунком 6:3, 7:5 на користь білоруської тенісистки.

Старт поєдинку Світоліній зовсім не вдався. У середині першого сету відсоток її першої подачі становив жахливі 25%. Встигати за темпом потужної суперниці, на відміну від гри з Рибакіною, не особливо вдавалося.

Не дивно, що Сабалєнка повела 4:1, проте тут Еліна почала намацувати свою гру. Вона взяла два гейми поспіль і була близька до того, щоб зрівняти рахунок.

На жаль, білоруска знову взяла подачу українки і вийшла подавати на партію. Світоліна мала одразу три можливості зробити зворотній брейк, проте використати їх не зуміла – 3:6.

На початку другої партії наша тенісистка програла свою подачу і ситуація стала зовсім скрутною. Відіграти брейк вдалося в останній момент – коли Сабалєнка подавала на матч за рахунку 5:4 на свою користь. Проте, як і в першій партії, Світоліна після цього не змогла втримати свій гейм і в підсумку поступилася 5:7.

¡Aryna Sabalenka derrota a Svitolina 6-3, 7-5 para alcanzar la final en Madrid! 🔔@SabalenkaA | #MMOPEN



pic.twitter.com/kXxbvAPrbD — WTA Español (@WTA_Espanol) May 1, 2025

За матч Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця теж виконала 4 ейси та 4 рази помилилася на подачі, але спромоглася на 5 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал, 1 травня

Аріна Сабалєнка (-) – Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 7:5

Це була шоста зустріч суперниць і п'ята перемога "нейтральної" спортсменки. У вирішальному матчі змагань Сабалєнка зіграє проти Коко Гофф (4, США).

Світоліна завдяки виходу в півфінал з нового тижня підніметься на 14 позицію світового рейтингу. А в Чемпіонській гонці, яка виступає кваліфікацією для потрапляння на Підсумковий турнір, українка йде на 7 місці.

Нагадаємо, що на старті іспанського "тисячника" Світоліна легко перемогла британку Сонай Картал (60), у третьому колі була сильнішою за казахстанську спортсменку Єлену Рибакіну (11). В 1/8 фіналу Еліна розібралася з грекинею Марією Саккарі (82),а у чвертьфіналі розгромила японку Моюку Учідзіму (56).