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Гофф стала третьою півфіналісткою в жіночому одиночному розряді на Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 4 червня 2025, 14:47
Гофф стала третьою півфіналісткою в жіночому одиночному розряді на Ролан Гаррос
Коко Гофф
Getty Images

Друга ракетка світу Коко Гофф стала третьою півфіналісткою Ролан Гаррос у жіночому одиночному розряді. У чвертьфінальному матчі вона в американському протистоянні обіграла співвітчизницю Медісон Кіз (8).

Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 6:7(6), 6:4, 6:1.

У першому сеті Кіз вела з рахунком 4:1, але дозволила суперниці зрівняти рахунок, взявши три гейми поспіль. На тай-брейку все ж Медісон виявилася сильнішою.

Гофф майже віддзеркалила ситуацію в другій партії. Вже вона повела 4:1, далі рахунок зрівнявся – 4:4, і все ж Коко виграла сет. Правда, не доводячи справу до тай-брейку.

Третя партія повністю проходила під диктовку Гофф, і друга ракетка світу пройшла у півфінал.

За матч Гофф 1 раз подала навиліт, зробила 10 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Відзначимо, що на двох тенісистки припустилися аж 101 невимушеної помилки за гру, незважаючи на те, що вона проводилася під дахом і погодні умови не могли заважати гравчиням.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Чвертьфінал, 4 червня

Коко Гофф (США) – Медісон Кіз (США) 6:7, 6:4, 6:1

Суперниці зустрічалися вшосте, Гофф зрівняла рахунок, 3:3. У півфіналі змагань 21-річна американка зіграє з переможницею матчу між Міррою Андрєєвою (6, -) та Лоїс Буассон (361, Франція).

Нагадаємо, що в чоловічому одиночному розряді на Ролан Гаррос визначилася перша пара півфіналістів.

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