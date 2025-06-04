Гофф стала третьою півфіналісткою в жіночому одиночному розряді на Ролан Гаррос
Друга ракетка світу Коко Гофф стала третьою півфіналісткою Ролан Гаррос у жіночому одиночному розряді. У чвертьфінальному матчі вона в американському протистоянні обіграла співвітчизницю Медісон Кіз (8).
Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 6:7(6), 6:4, 6:1.
У першому сеті Кіз вела з рахунком 4:1, але дозволила суперниці зрівняти рахунок, взявши три гейми поспіль. На тай-брейку все ж Медісон виявилася сильнішою.
Гофф майже віддзеркалила ситуацію в другій партії. Вже вона повела 4:1, далі рахунок зрівнявся – 4:4, і все ж Коко виграла сет. Правда, не доводячи справу до тай-брейку.
Третя партія повністю проходила під диктовку Гофф, і друга ракетка світу пройшла у півфінал.
За матч Гофф 1 раз подала навиліт, зробила 10 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.
Відзначимо, що на двох тенісистки припустилися аж 101 невимушеної помилки за гру, незважаючи на те, що вона проводилася під дахом і погодні умови не могли заважати гравчиням.
Коко Гофф (США) – Медісон Кіз (США) 6:7, 6:4, 6:1
Суперниці зустрічалися вшосте, Гофф зрівняла рахунок, 3:3. У півфіналі змагань 21-річна американка зіграє з переможницею матчу між Міррою Андрєєвою (6, -) та Лоїс Буассон (361, Франція).
Нагадаємо, що в чоловічому одиночному розряді на Ролан Гаррос визначилася перша пара півфіналістів.