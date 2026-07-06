Костюк встановила вражаюче досягнення на турнірах Grand Slam
Марта Костюк
Українська тенісистка Марта Костюк стала четвертою тенісисткою, яка народилася у поточному столітті, що дійшла до чвертьфіналів турнірів Grand Slam на всіх трьох покриттях.
Статистичні дані наводить портал OptaAce.
Костюк, народжена 2002 року, дійшла до чвертьфіналів: Australian Open на харді у 2024-му, Ролан Гаррос на грунті у 2026-му, і на трав'яному Вімблдоні теж поточного року після перемоги над Ешлін Крюгер.
До Марти такого успіху досягали полька Іга Швьонтек, американка Аманда Анісімова (обидві – 2001 р.н.) та ще одна представниця США Коко Гофф (2004 р.н.).
Нагадаємо, що Костюк вважається букмекерами однією з головних фавориток Вімблдона.
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