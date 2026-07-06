Костюк встановила вражаюче досягнення на турнірах Grand Slam

Українська тенісистка Марта Костюк стала четвертою тенісисткою, яка народилася у поточному столітті, що дійшла до чвертьфіналів турнірів Grand Slam на всіх трьох покриттях.

Статистичні дані наводить портал OptaAce.

Костюк, народжена 2002 року, дійшла до чвертьфіналів: Australian Open на харді у 2024-му, Ролан Гаррос на грунті у 2026-му, і на трав'яному Вімблдоні теж поточного року після перемоги над Ешлін Крюгер.

До Марти такого успіху досягали полька Іга Швьонтек, американка Аманда Анісімова (обидві – 2001 р.н.) та ще одна представниця США Коко Гофф (2004 р.н.).

3/3 - Marta Kostyuk (born in 2002) is the fourth player born in 2000s to reach Women’s Singles Majors QFs on all three surfaces after Iga Swiatek, Amanda Anisimova (both born in 2001) and Coco Gauff (born in 2004). Generation.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/XqxPhftDL6 — OptaAce (@OptaAce) July 6, 2026

Нагадаємо, що Костюк вважається букмекерами однією з головних фавориток Вімблдона.