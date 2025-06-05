Швьонтек не змогла зупинити "нейтральну" першу ракетку світу у півфіналі Ролан Гаррос

Чинна чемпіонка Ролан Гаррос Іга Швьонтек (5, Польща) не змогла вийти у фінал поточного жіночого турніру. У півфінальному матчі вона поступилася першій ракетці світу Аріні Сабалєнці (-).

Поєдинок тривав 2 години 22 хвилини і завершився з рахунком 7:6(1), 4:6, 6:0 на користь "нейтральної" спортсменки.

У першій партії Швьонтек постійно доводилося відіграватися: 0:3, 1:4. Польці вдалося зрівнятися на чотирьох і довести гру до тай-брейку, де білоруска перемогла 7:1.

В другому сеті вже Іга зі старту володіла перевагою і, як наслідок, партія залишилася за нею, 6:4.

Тим більш дивним став підсумок вирішального сету. Сабалєнка не дозволила суперниці взяти жодного гейму і вийшла у фінал Відкритої першості Франції.

За матч Швьонтек 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 2 помилки на подачі та 8 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Півфінал, 5 червня

Аріна Сабалєнка (-) – Іга Швьонтек (Польща) 7:6(1), 4:6, 6:0

Суперниці зустрічалися втринадцяте, Сабалєнка здобула п'яту перемогу. У виріщальному матчі турніру "нейтралка" зіграє проти переможниці матчу між Лоїс Буассон (361, Франція) та Коко Гофф (2, США).

Переможна серія Швьонтек на Ролан Гаррос завершилася на позначці у 26 матчів. Рівно рік вона не може здобути жодного титулу WTA.

Cабалєнка вперше вийшла у фінал Відкритої першості Франції. На її рахунку 3 титули Grand Slam у кар'єрі.

Нагадаємо, що визначилися півфінальні пари в чоловічому одиночному розряді Ролан Гаррос.