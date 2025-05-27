Калініна розгромила колишню росіянку в першому колі Ролан Гаррос

Ангеліна Калініна (113) впевнено обіграла представницю Вірменіїї Еліну Аванесян (40) у першому колі Ролан Гаррос і вийшла у наступний раунд змагань.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2.

Калініна через хворобу не грала останній місяць. Тому колишня росіянка Аванесян, яка змінила громадянство на вірменське у серпні 2024 року, вважалася фавориткою зустрічі.

Однак для Ангеліни грунт є рідною стихією. Після стартових двох геймів, коли суперниці приглядалися одна до одної та зробили по брейку, почала вимальовуватися перевага українки.

Калініна заграла різноманітно, постійно змушуючи суперницю шукати контраргументи. Аванесян це не вдавалося, і більше жодного гейму в першому сеті взяти їй не вдалося.

Друга партія розпочалася в тому ж ключі. Знову активна та варіативна гра Ангеліни і безпорадність суперниці. Все ж, ведучи 3:0, українка трохи втратила концентрацію, і Аванесян вмить вхопилася за єдиний шанс. Рахунок швидко змінився на 3:2, 15:40 на подачі Калініної. Неодноразово в кар'єрі наша тенісистка програвала подібні матчі.

Зараз так не сталося. Ангеліна опанувала себе, повернула контроль над грою і добила суперницю – 6:2.

За матч Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло, 27 травня

Ангеліна Калініна (Україна) – Еліна Аванесян (Вірменія) 6:1, 6:2

Це була друга зустріч суперниць, українка зрівняла рахунок, 1:1. У наступному колі змагань Калініна зіграє з переможницею матчу між бельгійкою Елізе Мертенс (24) і француженкою Луа Буассон (361).

Нагадаємо, що раніше у друге коло Ролан Гаррос вийшли українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.