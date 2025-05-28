Ястремська обіграла другу ракетку Росії і вийшла у третє коло Ролан Гаррос

Даяна Ястремська (48) у напруженому поєдинку перемогла росіянку Діану Шнайдер (12) і вийшла в третє коло Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився з рахунком 7:5, 7:5.

Початок зустрічі до болю нагадував гру Шнайдер першого кола проти нашої Анастасії Соболєвої. Тоді росіянка повела 5:0, зараз було 4:0. І камбек українки виявився дуже схожим. Ястремська трохи заспокоїлася, почала влучати в корт і взяла 5 геймів поспіль. Шнайдер спромоглася зрівняти рахунок, однак ще два гейми забрала Даяна разом із першим сетом – 7:5.

У другій партії кожна спортсменка вигравала по два гейми до рахунку 4:4. Росіянка постійно змушена була наздоганяти Ястремську, якій трохи не вистачало стабільності форхенду для того, щоб не підпускати до себе опонентку. Нарешті, за 5:5, українка забрала ще два гейми поспіль і виграла непростий матч.

За матч Ястремська 4 рази подала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

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Друге коло, 28 травня

Даяна Ястремська (Україна) – Діана Шнайдер (-) 7:5, 7:5

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Ястремська зіграє проти ще однієї росіянки Людмили Самсонової (18).

Нагадаємо, що напередодні до третього кола Ролан Гаррос вийшли українки Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.