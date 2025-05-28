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Ястремська обіграла другу ракетку Росії і вийшла у третє коло Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 28 травня 2025, 22:00
Ястремська обіграла другу ракетку Росії і вийшла у третє коло Ролан Гаррос
Даяна Ястремська
Arata Yamaoka

Даяна Ястремська (48) у напруженому поєдинку перемогла росіянку Діану Шнайдер (12) і вийшла в третє коло Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину і завершився з рахунком 7:5, 7:5.

Початок зустрічі до болю нагадував гру Шнайдер першого кола проти нашої Анастасії Соболєвої. Тоді росіянка повела 5:0, зараз було 4:0. І камбек українки виявився дуже схожим. Ястремська трохи заспокоїлася, почала влучати в корт і взяла 5 геймів поспіль. Шнайдер спромоглася зрівняти рахунок, однак ще два гейми забрала Даяна разом із першим сетом  7:5.

У другій партії кожна спортсменка вигравала по два гейми до рахунку 4:4. Росіянка постійно змушена була наздоганяти Ястремську, якій трохи не вистачало стабільності форхенду для того, щоб не підпускати до себе опонентку. Нарешті, за 5:5, українка забрала ще два гейми поспіль і виграла непростий матч.

За матч Ястремська 4 рази подала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Roland Garros  Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Друге коло, 28 травня

Даяна Ястремська (Україна)  Діана Шнайдер (-) 7:5, 7:5

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Ястремська зіграє проти ще однієї росіянки Людмили Самсонової (18).

Нагадаємо, що напередодні до третього кола Ролан Гаррос вийшли українки Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

Даяна Ястремська Діана Шнайдер Ролан Гаррос 2025

Даяна Ястремська

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