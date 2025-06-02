Француженка з четвертої сотні рейтингу вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос

361 ракетка світу Лоїс Буассон із Франції сенсаційно вийшла до чвертьфіналу жіночого одиночного розряду Ролан Гаррос. У матчі четвертого кола вона здолала представницю топ-3 Джессіку Пегулу (3, США).

Поєдинок тривав 2 години 42 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.

За матч Буассон 3 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Четверте коло, 2 червня

Лоїс Буассон (Франція) – Джессіка Пегула (США) 3:6, 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися вперше. У своєму дебютному чвертьфіналі турніру Grand Slam у кар'єрі Буассон зіграє проти Мірри Андрєєвої (6, -).

22-річна француженка стала другої володаркою вайлд-кард на Ролан Гаррос, яка дісталася до чвертьфіналу після своєї співвітчизниці Марі Пірс у 2002 році.

Знаходячись на 361 позиції у світовому рейтингу, Буассон стала найнизькорейтинговішою чвертьфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу за останні 40 років.

Нагадаємо, що у другому колі Ролан Гаррос Лоїс Буассон впевнено обіграла українку Ангеліну Калініну.