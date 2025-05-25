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Ястремська вийшла у друге коло Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 25 травня 2025, 16:07
Ястремська вийшла у друге коло Ролан Гаррос
Даяна Ястремська
Getty Images

Даяна Ястремська (48) пройшла у друге коло Ролан Гаррос. На старті змагань українка обіграла представницю Австралії Дестані Аяву (157).

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Незважаючи на те, що австралійка не зіграла у поточному сезоні жодного офіційного матчу на грунті, початок зустрічі був рівним. Ястремській було непросто призвичаїтися до паризького грунту, тому брейк-пойнти були в обох тенісисток.

У п'ятому геймі Даяна нарешті взяла подачу суперниці. За рахунку 5:3 вона мала подвійний сет-пойнт на прийомі, проте австралійка встояла і тут же зробила зворотній брейк. На цьому її успіхи у зустрічі закінчилися. Ястремська тут же виграла два гейми поспіль, закінчивши перший сет на свою користь – 7:5.

Після цього зустріч було призупинено через дощ. У другій партії вже особливої боротьби не було, наша тенісистка мала велику перевагу. 6:1, і Даяна вийшла у друге коло Ролан Гаррос.

За матч Ястремська 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Перше коло, 25 травня

Даяна Ястремська (Україна) Дестані Аява (Австралія) 7:5, 6:1

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Ястремська зіграє з переможницею матчу між українкою Анастасією Соболєвою (230) та росіянкою Діаною Шнайдер (11).

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено перемогла в першому колі Ролан Гаррос туркеню Зейнеп Сонмез.

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