Перший трофей за два роки: Світоліна стала чемпіонкою турніру в Руані

Еліна Світоліна (18) стала переможницею ґрунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У вирішальному поєдинку вона обіграла сербку Ольгу Данилович (39).

Матч тривав 1 годину 58 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:6(8) на користь українки.

Початок першої партії був непростим для Світоліної. Потрібен був час, що б пристосуватися до активної гри Данилович, яка зробила брейк уже в першому геймі. До середини сету Еліна зрозуміла, що потрібно робити проти шульги, і зрівняла рахунок. А потім у своєму стилі впевнено прийняла на сет.

У другій партії сербка також взяла першу ж подачу українки. Але Світоліна одразу вирівняла становище. Надалі пішла доволі рівна гра, проте залишалося відчуття, що наша досвідчена тенісистка знову додасть у потрібний момент.

Здавалося, він настав за рахунку 6:5, адже Еліна здобула матч-пойнт на подачі суперниці. І все ж, реалізувати його не вдалося.

Справа перейшла на тай-брейк, де лідерство захопила Данилович. Вона повела 4:2, а потім 6:4. У надскладній ситуації Світоліна взяла три очки поспіль і отримала другий матч-пойнт. І його відіграла сербка! Третій – теж! Лише з четвертої спроби Еліна Світоліна дотиснула суперницю й святкувала перемогу!

did not drop a set en route to the title 🏆@ElinaSvitolina | #OCRM2025 pic.twitter.com/mbg4ZS5QBo — wta (@WTA) April 20, 2025

За матч українка 6 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, ґ рунт (зал)

Призовий фонд: $275,094

Фінал, 20 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Ольга Данилович (Сербія) 6:4, 7:6(8)

Суперниці раніше не зустрічалися. Українка зіграла у 22 фіналі рівня WTA в кар'єрі й здобула 18 титул. Попередній свій турнір Світоліна виграла у травні 2023 року, також на ґрунті й у Франції, в Страсбургу.

За свою перемогу Еліна отримала 31,565 євро та 250 рейтингових очок. З наступного тижня вона підніметься у світовому табелі про ранги на один рядок і посяде 17 позицію.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Руані Світоліна обіграла швейцарку Жиль Тайхманн (96). У другому раунді 30-річна українка розгромила співвітчизницю Ангеліну Калініну (65). У чвертьфіналі Еліна була сильнішою за представницю Іспанії Джессіку Бузас Манейро (73), а в півфіналі легко перемогла румунку Єлену Габріелу Русе (90).