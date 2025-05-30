Ястремська – про поразку від Самсонової: Прокинулася з розумінням, що грати не зможу

Даяна Ястремська після поразки в третьому колі Ролан Гаррос від росіянки Людмили Самсонової пояснила, що причиною її невдалого виступу стала хвороба.

Слова Ястремської наводить портал Великий теніс України.

"Учора ввечері відчула, що захворіла. Вночі прокинулася о 3 годині і не спала півтори години – була сильна ломка, заклало ніс, боліло горло, все тіло ламало... Вранці прокинулася з розумінням, що все – грати не зможу. Я навіть стояти толком не могла, тіло крутило.

Ми приїхали на корти о 9:00, і я заснула просто там на годину. Розминку скасували. Я випила таблетки – стало трохи легше, тільки сильно крутило поперек. За пів години до матчу я прийняла ще одну дозу парацетамолу, і мені трохи полегшало.

Я була за крок від того, щоб знятися з матчу, але тренер сказав: "Якщо ти просто вийдеш на корт – це вже буде перемога над собою", – розповіла тенісистка.