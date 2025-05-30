Стародубцева не впоралася з четвертою ракеткою світу на Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева (81) завершила виступи в одиночному розряді Ролан Гаррос. У третьому колі змагань вона поступилася четвертій ракетці світу італійці Жасмін Паоліні.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Третє коло, 30 травня

Жасмін Паоліні (Італія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 6:1

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Паоліні зіграє з переможницею матчу між нашою Еліною Світоліною (14) та американкою Бернардою Перою (83).

Для Стародубцевої вихід у третє коло Ролан Гаррос став найкращим досягненням у кар'єрі на турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева поступилася у фіналі кваліфікації чешці Сарі Бейлек, однак потрапила в основну сітку змагань як "лакі-лузер". У першому колі українка обіграла німкеню Тамару Корпач, а в другому була сильнішою за росіянку Анастасію Потапову.