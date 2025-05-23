Стародубцева поступилася у матчі за вихід в основну сітку Ролан Гаррос
Юлія Стародубцева (86) не змогла вийти в основну сітку Ролан Гаррос. У фіналі кваліфікаційних змагань перша сіяна українка поступилася 19-річній чешці Сарі Бейлек (193).
Зустріч тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.
Українка змогла нав'язати боротьбу суперниці, лише програючи 0:6, 1:5. Стародубцевій вдалося взяти три гейми поспіль і відіграти 6 матч-пойнтів, але для камбеку цього не вистачило.
За матч Юлія не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, не помилялася на подачі та зробила 6 брейків.
Сара Бейлек (Чехія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:0, 6:4
Раніше суперниці не зустрічалися. Минулого сезону Стародубцева відзначилася тим, що зуміла пройти кваліфікацію на усіх чотирьох турнірах Grand Slam.
Нагадаємо, що напередодні у півфіналі кваліфікації Юлія Стародубцева обіграла у дводенному матчі словенку Тамару Зіданшек.