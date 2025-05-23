Стародубцева поступилася у матчі за вихід в основну сітку Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева (86) не змогла вийти в основну сітку Ролан Гаррос. У фіналі кваліфікаційних змагань перша сіяна українка поступилася 19-річній чешці Сарі Бейлек (193).

Зустріч тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.

Українка змогла нав'язати боротьбу суперниці, лише програючи 0:6, 1:5. Стародубцевій вдалося взяти три гейми поспіль і відіграти 6 матч-пойнтів, але для камбеку цього не вистачило.

За матч Юлія не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, не помилялася на подачі та зробила 6 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Фінал кваліфікації, 23 травня

Сара Бейлек (Чехія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:0, 6:4

Раніше суперниці не зустрічалися. Минулого сезону Стародубцева відзначилася тим, що зуміла пройти кваліфікацію на усіх чотирьох турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі кваліфікації Юлія Стародубцева обіграла у дводенному матчі словенку Тамару Зіданшек.