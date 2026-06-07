Втрачений шанс Костюк, сенсаційна Хвалінська, титул росіянки: підсумки Ролан Гаррос

У Парижі завершився жіночий турнір Ролан Гаррос-2026. Українські тенісистки принесли багато позитивних емоцій нашим уболівальникам, однак коли під час їжі прийшов максимальний апетит, настала черга неприємностей.

Якщо винести за дужки трохи завищені сподівання через успіхи перших десяти днів, загалом Ролан Гаррос українкам вдався, а ґрунтовий сезон взагалі варто визнати найуспішнішим в історії.

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В основній сітці паризького мейджору взяли участь семеро українок – повторення рекордного показника 2007-2008 років. І сумарно наші тенісистки здобули 14 перемог. Це абсолютно найкращий результат на кортах Ролан Гаррос. Попереднє найкраще досягнення представниць України було перевершено одразу на 5 успішних матчів.

Півфінал Костюк

Друга ракетка України приїхала до Парижа із найкращою в кар'єрі серією з дванадцяти поспіль перемог та титулами в Руані та Мадриді. "Тисячник" у Римі Костюк пропустила для відновлення перед мейджором.

Турнірний шлях на Ролан Гаррос для Марти не виявився простим. Проблем у Костюк не виникло тільки в першому матчі, проти новоспеченої іспанки Селехметьєвої. Дві наступні суперниці, американка Волинець та швейцарка Голубич, хоч не здавалися небезпечними, однак видали якісні матчі, і в обох випадках киянці довелося непросто. Першій з них навіть вдалося виграти у Марти перший сет, але не більше.

В 1/8 фіналу Костюк волею жереба зустрілася з головною фавориткою турніру, полькою Ігою Швьонтек. Колишня "королева ґрунту" хоч не мала великих успіхів у сезоні, однак після зміни тренера в Римі виглядала дуже небезпечною.

Матч відбувався у день народження Швьонтек, і таке свято вона точно намагатиметься якнайшвидше забути. Після рівного та все ж програного першого сету Іга одразу зробила брейк на старті другого, а потім Марта виграла 6 геймів поспіль і вийшла у чвертьфінал. Атакувальна різноманітність Костюк у цьому поєдинку виглядала дійсно вражаюче.

Марта Костюк Getty images

Далі жереб підклав чергову свиню, причому одразу двом українкам. У чвертьфінальній зустрічі Костюк зустрілася з партнеркою по збірній, першою ракеткою України Еліною Світоліною. Як показали подальші події, більше шансів у наших тенісисток було б на загальний успіх без особистого поєдинку.

З іншого боку, щоб гарантовано зустрітися не раніше фіналу, потрібно посідати перші дві сходинки в рейтингу WTA. Всі інші варіанти можуть призвести до того, що сталося в реальності.

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Матч двох лідерок українського тенісу вдався на славу. Костюк швидше увійшла в гру і залишила перший сет за собою. Однак Світоліна вміє змінювати модель гри протягом матчу, перейшла до атакувальних дій і впевнено забрала другу партію. А в середині третьої на повну увімкнулася вже Марта й не залишила досвідченій суперниці шансів на перемогу.

Костюк вийшла у свій перший півфінал на рівні Grand Slam і після вильоту всіх топових тенісисток саме її букмекери стали вважати головною фавориткою змагань. Здається, саме цієї останньої соломинки не витримала ментальна стійкість Марти, а її внутрішній спокій, який так радував і навіть дивував останні два місяці, дав збій.

Півфінал проти росіянки Андрєєвої нагадав багаторічні страждання Костюк в іграх проти представниць топ-10. Міррі навіть не довелося робити на корті щось особливе – за неї невимушеними помилками все зробила українка. Дуже шкода, адже двічі цього сезону Марта росіянку перемагала, в тому числі, у фіналі в Мадриді.

Омріяний титул Grand Slam, насправді, був дуже близько, однак, як і в чотирьох більш ранніх півфіналах Еліни Світоліної, і одному – Даяни Ястремської, спроба Костюк залишилася безрезультатною, причому так само без шансів на успіх.

Втім, якби вона вдалася, з урахуванням двох попередніх місяців Марти, її злет занадто нагадував би казку. Реальність – сувора штука.

З наступного тижня Костюк підніметься на рекордну для себе 12 позицію світового рейтингу і входження до десятки найсильніших може бути зовсім поруч. 17 виграних матчів поспіль стали найкращим досягненням Марти в кар'єрі.

Шостий чвертьфінал Світоліної

Еліна після свого беззаперечного тріумфу в Римі з перемогами над другою, третьою та четвертою ракетками світу поспіль, приїздила до Парижа з надіями, як мінімум, дістатися півфіналу. На трьох інших турнірах Grand Slam Світоліній це уже вдавалося, і тільки у столиці Франції, попри загалом дуже впевнені виступи на ґрунті протягом кар'єри, чвертьфінал залишався каменем спотикання.

Стартувала Еліна із вкрай важкої перемоги над угоркою Бондар, в якій ніби немає нічого особливого, але вона постійно дістається Світоліній останній рік у перших колах крупних турнірів. Останні дві очні зустрічі Анна виграла, і була близька до перемоги в третій.

Знаменитий характер допоміг Еліні відіграти подачу на матч суперниці в третьому сеті та дотиснути її на супертай-брейку.

Далі українка без проблем перемогла маловідомих іспанку Кеведо та німкеню Корпач, а в 1/8 фіналу впоралася зі швейцаркою Бенчич у поєдинку двох найбільш високорейтингових мам сучасного тенісу. Сьома та одинадцята ракетки світу – це серйозно!

Еліна Світоліна Getty images

А потім настав час того самого чвертьфіналу проти Костюк. Відверто кажучи, перед півфіналом Марти не давала спокою думка, що у випадку перемоги Еліни в українському дербі Світоліна мала б більший шанс на титул. Адже найбільш проблемні для нашої лідерки атлетичні Сабалєнка та Рибакіна уже вилетіли, а з тими, хто залишився, Еліна впоралася б за рахунок досвіду.

Все це, звісно, розмови на користь бідних, адже історія не має умовного способу, та й чимало разів Світоліна діставалася до чвертьфіналів і півфіналів мейджорів, на чому все й закінчувалося.

Після нинішнього Ролан Гаррос Еліна стала авторкою не найприємнішого досягнення. Вона має найбільшу кількість чвертьфіналів одного турніру Grand Slam – шість – без подальшого виходу в півфінал.

У світовому рейтингу Еліна, хоч і захистила очки за минулорічний чвертьфінал, через успішний виступ Андрєєвої опуститься з сьомої на восьму позицію.

Сенсація від Стародубцевої

Юлія перед Ролан Гаррос зіткнулася з дуже непростою задачею. Минулого сезону вона з кваліфікації вийшла у третє коло, тож захищати мала чималу кількість рейтингових очок. І якщо перша суперниця, росіянка Блінкова, була цілком по силах (так і виявилося в реальності), то друга ракетка світу казахстанка Рибакіна здавалася абсолютно нездоланним бар'єром.

Проте українка створила величезну сенсацію, впоравшись із грізною опоненткою у трьох сетах. Можна казати, що Рибакіна провела дуже невдалий для себе матч, однак саме по собі нічого не стається й у провальному виступі фаворитки є чимала заслуга нашої тенісистки.

Юлія Стародубцева Getty images

Найрейтинговіша перемога в кар'єрі принесла Стародубцевій путівку до третього кола Ролан Гаррос. Після такого успіху китаянка Ван Сіюй із середини другої сотні рейтингу здавалася подарунком, але тут уже сама Юлія провела слабкий поєдинок і програла у двох партіях.

Шкода, адже турнірна сітка була добряче розчищена.

Стародубцева в оновленому рейтингу опуститься на 57 місце, однак до топ-50, після входження до якої хлопець тенісистки, за умовами парі між ними змушений буде зробити пропозицію, залишається небагато. Серйозний стимул!

Успішні дебюти Олійникової та Снігур

Олександра Олійникова та Дар'я Снігур зіграли свої перші поєдинки в основній сітці Ролан Гаррос. Для першої з них це був абсолютно перший паризький мейджор, друга шість разів не могла подолати кваліфікацію на нелюбимому ґрунті й зараз нарешті пройшла одразу в основу за рейтингом.

Олійникова на старті легко обіграла росіянку Пріданкіну, а в другому колі проявила волю до перемоги, вирвавши путівку до третього раунду в австралійки Біррелл на супертай-брейку вирішальної партії після програного 0:6 другого сету. На жаль, впоратися зі ще однією "нейтралкою" Шнайдер не вдалося.

Завдяки успішному дебюту в Парижі, в понеділок Олександра аж на 14 позицій покращить свій особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 51 сходинку.

Олександра Олійникова Getty images

Снігур на старті Ролан Гаррос стала авторкою ще однієї української приємної несподіванки, у вольовому стилі перемігши 21 ракетку світу Клару Таусон із Данії. Здалося, що суперниця виступала на фоні травми, однак більшу частину перших двох сетів цього не було помітно, симптоми стали проявлятися тим сильніше, чим ближче була Дар'я до перемоги.

У другому колі Снігур не впоралася з американкою Стернс, проте українка залишилася цілком задоволеною підсумками як Ролан Гаррос, так і загалом ґрунтового сезону. Дар'я теж встановить власне досягнення в рейтингу, додасть 9 рядків і посяде 84 позицію.

Синхронний виступ Ястремської та Калініної

Даяні Ястремській одразу не пощастило з суперницею, адже на старті одеситці довелося зустрітися з італійкою Паоліні. Та зараз знаходиться не в найкращій формі, однак для перемоги їй вистачило і цього.

Даяна перебуває на межі топ-50 світового рейтингу і скоро може втратити статус третьої ракетки України. Конкурентки вже поруч.

Калініній дісталася непогана опонентка для старту турніру, француженка Діан Паррі. Однак після повної переваги в першій партії та "бублика" в ній наступні два сети Ангеліна безвольно програла. Паррі ж так надихнулася камбеком, що зуміла дістатися аж до 1/8 домашнього Слему, здолавши по дорозі шосту ракетку світу американку Анісімову.

Зазначимо, що Ястремська та Калініна виступали разом у парному розряді та зуміли дістатися до третього кола. Цілком пристойний результат для тенісисток, які нечасто грають у парах.

Провал головних фавориток

Про виліт двох із четвірки основних претенденток на титул ми вже згадували. Зусиллями, відповідно, Марти Костюк та Юлії Стародубцевої раніше за власні очікування ракетки зачохлили Іга Швьонтек та Єлена Рибакіна.

Іга Швьонтек Соцмережа Х

Найбільшою невдахою турніру стала Коко Гофф. Минулорічна чемпіонка Ролан Гаррос, яка видала в середині травня чудовий фінал у Римі на пару з Еліною Світоліною, вилетіла від австрійки Потапової уже в третьому колі. Зрозуміло, що це миттєво відіб'ється на рейтингу тенісистки. З четвертої позиції вона опуститься на сьому. А попереду трава, яку 22-річна американка дуже не любить.

Перша ракетка світу білоруска Сабалєнка весь ґрунтовий сезон провела невдало. Далі чвертьфіналів вона ніде не заходила, зупинившись на цій стадії й у Парижі. Правда, поразка від росіянки Шнайдер вийшла максимально дивною.

Сабалєнка достатньо впевнено вела зустріч до перемоги, проте за рахунку 6:3, 5:3 з нею сталося щось незрозуміле. Білоруска програла 10 геймів поспіль, протягом яких розмовляла сама з собою, матюкалася та за деякими м'ячами навіть не намагалася бігти. Всім відомі її психологічні та, чого вже там, психічні проблеми кількарічної давнини. Ймовірно, вони знов повернулися.

Неймовірна Хвалінська

За умови невдалих виступів більшості фавориток на Ролан Гаррос просто не могло обійтися без якогось великого прориву. Однак точно ніхто не міг уявити, що 114 ракетка з Польщі Мая Хвалінська, яка у свої 24 роки жодного разу не заходила в топ-100 рейтингу, а в основу мейджору потрапила через сито кваліфікації, стане фіналісткою змагань.

Полька свій тенісний шлях розпочинала разом із одноліткою Швьонтек, але серйозних успіхів не досягла й до свого віку встигла "вигоріти" від тенісу та повернутися назад у спорт. От тільки з досягнень налічувалися лише три титули на турнірах WTA 125. Жодної перемоги над представницями топ-50.

Зараз, коли Хвалінська уже провела фінальний поєдинок, багато хто намагатиметься знайти конкретні фактори, які призвели до такого шаленого успіху. Треба називати речі своїми іменами: передумов для такого абсолютно не проглядалося. Навіть сама Мая не розраховувала, що так надовго затримається в Парижі й у неї не вистачило грошей на оплату житла. Довелося звертатися по допомогу до польського бізнесу.

Мая Хвалінська Getty images

За свої 6 переможних матчів Хвалінська обіграла одразу чотирьох представниць топ-50 рейтингу: Елізе Мертенс, Марію Саккарі, Анну Калінскую та Діану Шнайдер. На жаль, третю росіянку, все ту ж Андрєєву, здолати в фіналі не вдалося.

Варто зазначити, що вирішальний поєдинок, як і чвертьфінальні та півфінальні матчі, проводився за умов сильного вітру й суперницям доводилося боротися не тільки одна з одною, але й з погодою. Ми не будемо заявляти, що саме "завдяки" рішенню організаторів не закривати дах на арені імені Філіпа Шатріє не зуміли впоратися з Андрєєвою Костюк та Хвалінська, проте на рівень демонстрованого тенісу це серйозно вплинуло.

У фіналі спортсменки точно більше переймалися тим, куди знесе вітром м'яч і як він після цього відскочить, ніж тактичними нюансами боротьби. Це вирішальний матч, який дивився без перебільшення весь світ. Існував простий спосіб позбутися проблемного фактору й незрозуміло, чому він не був використаний.

Що далі?

Ґрунтовий сезон для найсильніших тенісисток планети завершено. Тепер на них чекають три тижні гри на траві для підготовки до культового змагання, Вімблдона. Найстарший тенісний турнір світу відбудеться цьогоріч із 29 червня по 12 липня на знаменитих кортах Всеанглійського тенісного клубу лаун-тенісу і крокету.