Чому Ролан Гаррос? Усе що потрібно знати про Відкритий чемпіонат Франції з тенісу

Традиційно, щороку наприкінці травня розпочинається другий за ліком тенісний турнір серії Grand Slam (Grand Slam tournaments — чотири найбільші щорічні турніри у сучасному тенісі) – Ролан Гаррос або Відкритий чемпіонат Франції. Перша ракетка України Еліна Світоліна водинадцяте бере участь у найпрестижнішому ґрунтовому чемпіонаті. склали ще п’ятеро представниць України: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.

Що таке Ролан Гаррос

Один із найстаріших і найпрестижніших тенісних турнірів на планеті, який уперше відбувся в 1891 році як одноденний національний чемпіонат. Названий на честь французького героя Першої світової війни Ролан Гарроса – піонера французької авіації.

Головний корт носить ім’я Філіпа Шатріє – експрезидента федерації тенісу Франції. Другий за значимістю корт названо на честь Сюзан Ленглен – легендарної тенісистки, яка є рекордсменкою за здобутими титулами.

Серед чоловіків чемпіоном Ролан Гаррос найбільшу кількість разів ставав Рафаель Надаль.

На Ролан Гаррос проводяться індивідуальні змагання у чоловіків і жінок, парні чоловічі та жіночі та у змішаному розряді.

Крім дорослого турніру, паралельно проводиться Юніорський Ролан Гаррос, який свого часу вигравав український тенісист Андрій Медведєв (1991) та Еліна Світоліна (2010).

Еліна Світоліна — переможниця Юнацького Ролан Гаррос-2010

Серед представників України найкращого результату на Ролан Гаррос досяг Андрій Медведєв, який в 1999 році у фіналі, у драматичному 5-сетовому поєдинку поступився Андре Агассі.

Ролан Гаррос-1999. Фінал. Андрій Медведєв — Андре Агассі

Де і коли проходить Ролан Гаррос

Першість відбувається у столиці Франції Парижі, починається в останню неділю травня й триває 2 тижні. Турнір проходить на однойменному стадіоні, на якому розміщено 14 відкритих кортів. Покриття кортів ґрунтове, точніше одного з його модифікацій.

Попри статус одного з найвідоміших стадіонів світового спорту, події Другої світової війни наклали неприємний відбиток на історію споруди. – нацисти його використовували як тимчасовий табір для полонених.

Турнірна сітка

У сучасному вигляді турнірна сітка, як у чоловіків, так і у жінок налічує 128 учасників. У парному розряді – 64. У міксті (змішаному) - 32. Простіше кажучи, учасники та учасниці одиночних розрядів починають турнірний шлях із 1/64 фіналу.

Розподіляється на, так звані, верхню та нижні частини, внаслідок чого і формується розклад і календар турніру. Представники верхньої частини грають в один день, нижньої – на наступний. Пари першого кола визначає жеребкування, далі тенісисти грають між собою згідно з турнірною сіткою.

Також тенісисти отримують згідно з рейтингом номер посіву. В індивідуальних змаганнях – по 32 представники одиночних турнірів є сіяними. Сіяні тенісисти не можуть зустрітися між собою до третього кола.

Жіночий фінал Ролан Гаррос зазвичай відбувається в суботу, чоловічий у неділю, останній день турніру.

Переможці визначаються у фінальній грі.

Правила Ролан Гаррос

Правила турніру відповідають офіційним тенісним правилам ITF (Міжнародної тенісної федерації), ATP (Асоціації тенісистів професіоналів) та WTA (Жіночої тенісної федерації) та регулюються супервайзером турніру та суддями. Під час матчів головному судді на вишці допомагають лінійні арбітри. З урахуванням специфіки ґрунтового покриття тенісисти не можуть використовувати систему відеповторів Howk Aye.

На Ролан Гаррос, як і будь-якому іншому турнірі Grand Slam, чоловіки грають п’ятисетові (один із суперників має виграти три сети. – ред.) матчі, жінки та парні розряди – трисетові.

Де дивитися фінал онлайн

Офіційним транслятором Ролан Гаррос є телеканали Євроспорт, які входять до Discovery Communications Incorporated. Варто відзначити, що під час турніру кількість телеканалів Євроспорт збільшується до 8, які ведуть онлайн-трансляції поєдинків з різних кортів. В Україні пряма трансляція доступна в медіасервісі Мегого.

Скільки отримує переможець

На 2024 рік загальний призовий фонд турніру складає майже 50 млн євро – по 24 млн 800 тис. у чоловіків і жінок, куди враховані парні змагання, мікст і турнір.

Переможці індивідуальних змагань отримають по 2 млн 300 тис. євро. Фіналісти – 1 150 000.

Чемпіони парних змагань – по 590 тис., фіналісти – по 295 тис. У міксті чемпіон поповнить свій банківський 122 тис.

Відзначимо, що учасники першого кола (основної сітки) в індивідуальних турнірах отримують по 16 тис. доларів. Далі за зростанням. У парних змаганнях призові розпочинають нараховуватись зі стадії 1/32 фіналу.

Скільки очок у рейтинг отримує переможець

Переможець усіх дорослих турнірів (чоловічий, жіночий та парний) отримує 2000 рейтингових очок. Фіналісти чоловічих розрядів – 1200 очок, жіночих – 1300.

Рейтингові очки починають нараховуватися з 1/64 фіналу для індивідуальних змагань.