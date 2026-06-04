Костюк не зуміла обіграти росіянку Андрєєву в історичному для себе півфіналі Ролан Гаррос

Марта Костюк (15) не зуміла обіграти росіянку Мірру Андрєєву (8) у своєму дебютному півфіналі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 3:6.

Костюк не вдалося впоратися з нервами у найважливішому матчі своєї кар'єри проти принципової суперниці. На старті зустрічі українка з двома подвійними помилками програла свою подачу, після чого з потрійного брейк-пойнту не зуміла вирівняти ситуацію.

За великим рахунком, відійти від цієї невдачі Марті не вдалося до кінця матчу. В першому сеті наша тенісистка з великими труднощами змогла забрати лише один гейм.

Друга партія розпочалася з 1:4, однак свій шанс Костюк усе ж мала. Їй вдалося скоротити розрив до мінімуму, зробивши брейк під нуль. Під час цього на корті Філіпа Шатріє закрили дах від дощу, що полив у Парижі. Відповідно, тенісисткам більше не заважав вітер, який явно більше дошкуляв Марті.

Проте камбеку не сталося. Андрєєва без проблем забрала два наступні гейми та вийшла у дебютний для себе фінал турніру Grand Slam.

За поєдинок Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 2 помилки на подачі та 5 брейків.

Огляд матчу

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Півфінал, 2 червня

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 1:6, 3:6

Суперниці зустрічалися втретє, Марта перемагала двічі.

Костюк вперше в кар'єрі зіграла у півфіналі турнірів Grand Slam загалом і Ролан Гаррос зокрема, ставши першою українкою, яка дісталася цієї стадії в Парижі. Переможна серія киянки завершилася на позначці 17 матчів.

Незважаючи на поразку, Марта з наступного тижня встановить персональний рекорд у рейтингу WTA, піднявшись як мінімум на 13 позицію.

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), у третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82).

В 1/8 фіналу Марта перемогла головну фаворитку змагань польку Ігу Швьонтек (3), а у чвертьфіналі була сильнішою за подругу по національній збірній Еліну Світоліну (7).