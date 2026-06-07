Костюк і Світоліна – серед головних фавориток Вімблдону-2026: прогноз букмекерів на трав'яний "мейджор"

Букмекери визначились із головними фаворитками на трав'яний "мейджор", який розпочнеться наприкінці червня.

До них, зокрема, входять і дві перші ракетки України. Еліна Світоліна та Марта Костюк перебувають у десятці основних претенденток на титул.

Шанси наших тенісисток тріумфувати на Вімблдоні оцінюються однаково. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 34.

Головними ж фаворитками жіночного одиночного турніру фахівці вважають Аріну Сабалєнка та Єлену Рибакіну, а трійку замикає Іга Швьонтек.

12 головних фавориток Вімблдону-2026

1. Аріна Сабалєнка (-) – 3,75;

2. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4,33;

3. Іга Швьонтек (Польща) – 5,50;

4. Коко Гофф (США) – 9,0;

5. Мірра Андрєєва (-) – 11,0;

6. Аманда Анісімова (США) – 13,0;

7. Вікторія Мбоко (Канада) – 19,0;

8. Медісон Кіз (США) – 29,0;

9-12. Еліна Світоліна (Україна) – 34,00;

9-12. Марта Костюк (Україна) – 34,0;

9-12. Наомі Осака (Японія) – 34,0;

9-12. Діана Шнайдер (-) – 34,0.

Зазначимо, що напередодні завершився другий "мейджор" сезону-2026. Переможницею стала "нейтральна" Мірра Андрєєва, яка у півфіналі переграла Марту Костюк.

Еліна Світоліна на Ролан Гаррос дійшла до чвертьфіналу. Там вона поступилась саме другій ракетці України.

Вімблдон розпочнеться 29 червня та триватиме до 12 липня. Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек, яка у фіналі перемогла Аманду Анісімову з рахунком 6:0, 6:0.