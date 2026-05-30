Чинна чемпіонка Ролан Гаррос вилетіла вже у третьому колі турніру
Коко Гофф
Getty Images
Третя ракетка світу і чинна чемпіонка Ролан Гаррос Коко Гофф поступилася вже на стадії третього кола австрійці Анастасії Потаповій (30).
Гра тривала 2 години 39 хвилин і закінчилася з рахунком 6:4, 6:7(1), 4:6.
Гофф не зуміла втримати перевагу 3:1 у вирішальній партії.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло, 30 травня
Анастасія Потапова (Австрія) – Коко Гофф (США) 4:6, 7:6(1), 6:4
Суперниці зустрічалися вп'яте, три перемоги має ексросіянка. У наступному колі змагань Потапова зіграє з "нейтральною" Анною Калінскою (24).
На цьому ж етапі Ролан Гаррос залишила співітчизниця Гофф Аманда Анісімова (6).
Нагадаємо, напередодні в 1/8 фіналу паризького мейджору вийшли дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.