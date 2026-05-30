Чинна чемпіонка Ролан Гаррос вилетіла вже у третьому колі турніру

Третя ракетка світу і чинна чемпіонка Ролан Гаррос Коко Гофф поступилася вже на стадії третього кола австрійці Анастасії Потаповій (30).

Гра тривала 2 години 39 хвилин і закінчилася з рахунком 6:4, 6:7(1), 4:6.

Гофф не зуміла втримати перевагу 3:1 у вирішальній партії.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Третє коло, 30 травня

Анастасія Потапова (Австрія) – Коко Гофф (США) 4:6, 7:6(1), 6:4

Суперниці зустрічалися вп'яте, три перемоги має ексросіянка. У наступному колі змагань Потапова зіграє з "нейтральною" Анною Калінскою (24).

На цьому ж етапі Ролан Гаррос залишила співітчизниця Гофф Аманда Анісімова (6).

Нагадаємо, напередодні в 1/8 фіналу паризького мейджору вийшли дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).