Росіянка Андрєєва стала чемпіонкою Ролан Гаррос

"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (8) стала переможницею Ролан Гаррос у жіночому одиночному розряді. У фінальному матчі вона перемогла сенсацію турніру, 114 ракетку світу Маю Хвалінську з Польщі.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Поєдинок відбувався за умов сильного вітру, тому стартові 4 гейми зустрічі завершувалися обопільними брейками. Після цього Хвалінській вдалося повести 3:2, а надалі в польки стався провал.

Андрєєва взяла наступні 9 геймів поспіль, і лише за рахунку 3:6, 0:5 Мая зуміла трохи скоротити відставання, але не більше – 3:6, 2:6.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Фінал, 6 червня

Мірра Андрєєва (-) – Мая Хвалінська (Польща) 6:3, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Андрєєва здобула свій перший титул Grand Slam і в понеділок підніметься на 5 рядок світового рейтингу.

Хвалінська стала набільш низькойретинговою фіналісткою Ролан Гаррос в історії й з наступного тижня вперше увійде до топ-100, перемістивись одразу на 21 позицію.

Нагадаємо, що в півфінальному поєдинку Ролан Гаррос українка Марта Костюк (15) поступилася саме Андрєєвій.