Перша втрата України на Ролан Гаррос-2026: Ястремська не впоралася з 13 ракеткою світу

Даяна Ястремська (45) стала першою представницею України, яка не змогла подолати перше коло Ролан Гаррос. Одеситка поступилася 13 ракетці світу з Італії Жасмін Паоліні.

Гра тривала 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 3:6.

Паоліні поточного сезону поки не показує серйозних результатів навіть на своєму улюбленому грунті. Італійка залишила топ-10 світового рейтингу й очікувалося, що Ястремська матиме проти неї певні шанси.

Частково це виправдалося. У першому сеті Даяна зуміла скористатися невпевненістю Паоліні та повести 5:3. Проте надалі італійка заграла стабільніше й забрала усі 4 гейми до завершення партії, причому два останніх – під нуль.

Жасмін зробила брейк на першій же подачі Ястремської у другому сеті, і, хоч українка намагалася чіплятися, відігратися так і не зуміла. 6:3 – і до другого кола Ролан Гаррос пройшла італійка.

За поєдинок Ястремська 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 25 травня

Даяна Ястремська (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 5:7, 3:6

Суперниці зустрічалися ввосьме, українка здобула лише одну перемогу.

Минулого сезону Ястремська дійшла до третього кола Ролан Гаррос. Оскільки цьогоріч 120 очок за цей результат захистити не вдалося, Даяна втратить декілька позиції у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що напередодні свої стартові матчі паризького мейджору виграли троє українок. Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) і Дар'я Снігур (95) вийшли у друге коло змагань.