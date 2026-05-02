Костюк стала чемпіонкою престижного турніру в Мадриді, обігравши в фіналі росіянку Андрєєву

Марта Костюк (23) стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 у Мадриді, перемігши у фінальному матчі "нейтральну" тенісистку Мірру Андрєєву (8).

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Марта вийшла на вирішальний поєдинок максимально зібраною і перші два гейми на своїй подачі забрала під нуль. У шостому геймі Костюк впевнено зробила брейк, і, хоч при подачі українки на сет Андрєєва мала подвійний брейк-пойнт, свою задачу Марта виконала – 6:3.

Друга партія розпочалася з програного росіянкою гейму. Однак нічого ще не було вирішено. У Андрєєвою раптом прорізався її коронний удар зліва по лінії й вона повела 3:1. Проте Костюк була готова до справжньої боротьби й миттєво вирівняла ситуацію.

Почався теніс елітного рівня, де шанси були обопільними. За рахунку 4:5 на подачі Марти росіянка мала два сет-пойнти, які наша тенісистка зуміла ліквідувати. А в наступному геймі Костюк реалізувала свій брейк-пойнт, повела 6:5, після чого успішно подала на матч, зокрема, виконавши шикарний обвідний удар у падінні.

Перший трофей рівня WTA 1000 в активі Марти Костюк!

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Фінал, 2 травня

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 6:3, 7:5

Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла.

Костюк здобула найбільший титул у своїй кар'єрі, загалом для неї це третій трофей у шести фіналах на рівні WTA. За всю історію незалежної України тільки Еліні Світоліній вдавалося вигравати турніри категорії WTA 1000. Перша ракетка України має у своєму доробку 4 такі титули.

З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15 сходинку. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються очки, набрані протягом поточного сезону, Костюк стане 9-ю.

Марта залишається непереможеною у грунтовому сезоні, здобувши 12 перемог поспіль, це найдовша серія в її кар'єрі.

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта обіграла п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу, а в 1/8 фіналу розібралася з іншою американкою, Кеті Макнеллі (76).

У чвертьфіналі Костюк перемогла чешку Лінду Носкову (13), а в півфіналі впоралася з австрійкою Анастасією Потаповою (56).