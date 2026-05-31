Костюк обіграла головну фаворитку Ролан Гаррос і вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру

Марта Костюк (15) в 1/8 фіналу Ролан Гаррос обіграла головну фаворитку турніру польку Ігу Швьонтек (3) і вийшла у чвертьфінал змагань.

Гра тривала 1 годину 38 хвилин й завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

У неділю в Парижі значно знизилася температура, спека минулих днів спала, і покриття кортів стало значно більш повільним, схожим на римське. До цих умов тенісисткам потрібно було пристосовуватись безпосередньо по ходу матчу.

До рахунку 3:3 гравчині не без проблем, однак тримали власні подачі, а надалі прийшла черга суцільних брейків. Оскільки першою подавала Костюк, уперед двічі виходила Швьонтек, і за 5:4 мала можливість закрити сет. Хто б міг тоді подумати, що грізна полька більше не візьме жодної власної подачі!

Марта зробила зворотній брейк, втримала свій гейм, а в наступному прийняла на партію, вигравши вирішальне очко класним обвідним ударом – 7:5.

Швьонтек взяла туалетну паузу й пішла в підтрибунне приміщення, а Костюк розважила публіку в цей час запальними танцями прямо на корті.

Іга повернулася сконцентрованою й на старті другої партії зробила брейк. І на цьому її успіхи в матчі закінчилися. Марта нарешті розігралася на повну й раз за разом своїми атаками заганяла суперницю в глухий кут.

Швьонтек не витримала тиску й сама почала багато помилятися, отримавши так званого прихованого бублика, тобто, програвши шість геймів поспіль протягом одного сету. 6:1 – Марта крокує у свій дебютний чвертьфінал Ролан Гаррос.

Огляд матчу

За поєдинок Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 3 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

1/8 фіналу, 31 травня

Марта Костюк (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) 7:5, 6:1

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка вперше перемогла. У чвертьфіналі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Еліною Світоліною (7, Україна) та Беліндою Бенчич (11, Швейцарія). Гра першої ракетки України відбудеться одразу після матчу Марти.

Костюк уперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос, раніше її рекордом була стадія 1/8 фіналу.

Переможна серія Костюк на грунті продовжилася до 16 матчів поспіль.

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), а в третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82).