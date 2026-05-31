Костюк обіграла головну фаворитку Ролан Гаррос і вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру
Марта Костюк (15) в 1/8 фіналу Ролан Гаррос обіграла головну фаворитку турніру польку Ігу Швьонтек (3) і вийшла у чвертьфінал змагань.
Гра тривала 1 годину 38 хвилин й завершилася з рахунком 7:5, 6:1.
У неділю в Парижі значно знизилася температура, спека минулих днів спала, і покриття кортів стало значно більш повільним, схожим на римське. До цих умов тенісисткам потрібно було пристосовуватись безпосередньо по ходу матчу.
До рахунку 3:3 гравчині не без проблем, однак тримали власні подачі, а надалі прийшла черга суцільних брейків. Оскільки першою подавала Костюк, уперед двічі виходила Швьонтек, і за 5:4 мала можливість закрити сет. Хто б міг тоді подумати, що грізна полька більше не візьме жодної власної подачі!
Марта зробила зворотній брейк, втримала свій гейм, а в наступному прийняла на партію, вигравши вирішальне очко класним обвідним ударом – 7:5.
Швьонтек взяла туалетну паузу й пішла в підтрибунне приміщення, а Костюк розважила публіку в цей час запальними танцями прямо на корті.
Іга повернулася сконцентрованою й на старті другої партії зробила брейк. І на цьому її успіхи в матчі закінчилися. Марта нарешті розігралася на повну й раз за разом своїми атаками заганяла суперницю в глухий кут.
Швьонтек не витримала тиску й сама почала багато помилятися, отримавши так званого прихованого бублика, тобто, програвши шість геймів поспіль протягом одного сету. 6:1 – Марта крокує у свій дебютний чвертьфінал Ролан Гаррос.
Огляд матчу
За поєдинок Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 3 брейки.
Марта Костюк (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) 7:5, 6:1
Суперниці зустрічалися вчетверте, українка вперше перемогла. У чвертьфіналі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Еліною Світоліною (7, Україна) та Беліндою Бенчич (11, Швейцарія). Гра першої ракетки України відбудеться одразу після матчу Марти.
Костюк уперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос, раніше її рекордом була стадія 1/8 фіналу.
Переможна серія Костюк на грунті продовжилася до 16 матчів поспіль.
Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), а в третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82).