Костюк знялася з трав’яного турніру в Лондоні

Друга ракетка України та 12-й номер світового рейтингу Марта Костюк знялася з трав'яного турніру WTA 500 Queen's Club у Лондоні.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

У вівторок, 9 червня, Костюк у першому раунді турніру в Лондоні повинна була зіграти проти господарки змагань, британки Міки Стойсавлевич (288). Проте українка знялася з турніру через травму щиколотки правої ноги.

В основній сітці Queen's Club її замінить лакі-лузер, хорватка Донна Векич, яка наразі йде 76-ю в світовому рейтингу.

Наскільки серйозною є травма Костюк та скільки триватиме її відновлення – наразі не відомо. Нагадємо, минулого тижня Марта дійшла до півфіналу Ролан Гаррос-2026, де програла майбутній чемпіонці турніру, Міррі Андрєєвій.