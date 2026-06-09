Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк знялася з трав’яного турніру в Лондоні

Олег Дідух — 9 червня 2026, 15:35
Костюк знялася з трав’яного турніру в Лондоні
Марта Костюк
Getty Images

Друга ракетка України та 12-й номер світового рейтингу Марта Костюк знялася з трав'яного турніру WTA 500 Queen's Club у Лондоні.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

У вівторок, 9 червня, Костюк у першому раунді турніру в Лондоні повинна була зіграти проти господарки змагань, британки Міки Стойсавлевич (288). Проте українка знялася з турніру через травму щиколотки правої ноги.

В основній сітці Queen's Club її замінить лакі-лузер, хорватка Донна Векич, яка наразі йде 76-ю в світовому рейтингу.

Наскільки серйозною є травма Костюк та скільки триватиме її відновлення наразі не відомо. Нагадємо, минулого тижня Марта дійшла до півфіналу Ролан Гаррос-2026, де програла майбутній чемпіонці турніру, Міррі Андрєєвій.

Марта Костюк травма Донна Векич

Марта Костюк

Світоліна опустилася на одну позицію, Костюк встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
Костюк і Світоліна – серед головних фавориток Вімблдону-2026: прогноз букмекерів на трав'яний "мейджор"
Сон із песиками, веселощі і романтика: Костюк показала своє життя за лаштунками Ролан Гаррос
Втрачений шанс Костюк, сенсаційна Хвалінська, титул росіянки: підсумки Ролан Гаррос
Санторо: Поразка Сабалєнки щось змінила у свідомості Костюк

Останні новини