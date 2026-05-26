Олійникова розгромила росіянку і п'ятою з українок пробилася до другого кола Ролан Гаррос-2026

Олександра Олійникова (65) успішно стартувала на дебютному для себе Ролан Гаррос. Українська тенісистка не мала проблем у зустрічі з "нейтральною" Єленою Пріданкіною (218).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

Попри розгромний рахунок, у багатьох геймах звітного матчу боротьба велася на більше-менше, однак за рахунок вищого класу Олійникова левову їх частку залишила за собою, блискуче відігравши на прийомі.

У підсумку Пріданкіна не виграла жодного гейму на своїй подачі і три брейки, яка зробила росіянка протягом зустрічі, ситуацію не змінили. Олександра здобула перемогу у своєму дебютному матчі на Ролан Гаррос.

За поєдинок Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 8 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 3 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 26 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Єлена Пріданкіна (-) 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти переможниці матчу між Джессікою Пегулою (5, США) та Кімберлі Біррелл (83, Австралія).

Олександра стала п'ятою українкою, яка вийшла у друге коло Ролан Гаррос, і це найкращий результат в історії для наших тенісисток на паризькому мейджорі.

Нагадаємо, що напередодні свої стартові матчі в столиці Франції виграли четверо українок: Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) та Дар'я Снігур (95).