Світоліна опустилася на одну позицію, Костюк встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 8 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, попри вихід у чвертьфінал Ролан Гаррос, втратила одну позицію й іде восьмою. Головною зміною у першій десятці стало падіння минулорічної чемпіонки французького мейджору, американки Коко Гофф, із четвертого на сьоме місце.

Марта Костюк, вперше діставшись до півфіналу Ролан Гаррос, оновила особистий рекорд, піднявшись на три сходинки, до 12 позиції. Окрім неї, після успішних виступів у Парижі найкращі досягнення в кар'єрі оновили Олександра Олійникова (51) та Дар'я Снігур (84).

Трохи втратили Даяна Ястремська (49), Юлія Стародубцева (57) та Ангеліна Калініна (69).

Поза межами топ-100 на 145 місце опустилася Вероніка Подрез.

Катаріна Завацька піднялася на 21 рядок (249). а Анастасія Соболєва, яка минулого сезону успішно пройшла кваліфікацію Ролан Гаррос, впала одразу на 41 позицію (337).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 9090; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143; (3). Іга Швьонтек (Польща) – 6733; (5). Джессіка Пегула (США) – 6056; (6). Аманда Анісімова (США) – 5848; (8). Мірра Андрєєва (-) – 5751; (4). Коко Гофф (США) – 4879; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 4315; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3670; (10). Кароліна Мухова (Чехія) – 3438;

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12 (15). Марта Костюк (Україна) – 3157;

49 (45). Даяна Ястремська (Україна) – 1126;

51 (65). Олександра Олійникова (Україна) – 1120;

57 (55). Юлія Стародубцева (Україна) – 1063;

69 (60). Ангеліна Калініна (Україна) – 965;

84 (93). Дар'я Снігур (Україна) – 889;

145 (142). Вероніка Подрез (Україна) – 530;

249 (270). Катаріна Завацька (Україна) – 283;

337 (296). Анастасія Соболєва (Україна) – 192.

Нагадаємо, що Марта Костюк поточного тижня виступить на турнірі WTA 500 у Лондоні, а Даяна Ястремська і Дар'я Снігур зіграють на змаганні WTA 250 у Гертогенбосі.