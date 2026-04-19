Свято українського тенісу: Костюк стала чемпіонкою турніру в Руані, обігравши в фіналі Подрез

Марта Костюк (28) стала переможницею турніру серії WTA 250 у французькому Руані, обігравши в першому в історії змагань такого рівня українському фіналі Вероніку Подрез (208).

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Легкої прогулянки для першої сіяної не вийшло. Марта краще проводила початки обох сетів, однак Вероніка знаходила можливості вирівняти становище. Однак у вирішальні моменти партій Костюк за рахунок досвіду діяла успішніше й здобула заслужену перемогу.

За поєдинок Костюк 4 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. Подрез виконала 1 ейс, зробила 7 помилок на подачі 4 брейки.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Фінал, 19 квітня

Марта Костюк (Україна) – Вероніка Подрез (Україна) 6:3, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися.

Костюк здобула другий титул WTA після трофею в Остіні, датованого 2023 роком. Це був її п'ятий фінал. З наступного тижня Марта підніметься на 23 позицію світового рейтингу.

19-річна Подрез вперше в кар'єрі виступила на змаганні рівня WTA 250, одразу пробившись до фіналу. У понеділок Вероніка дебютує в топ-150 жіночого табелю про ранги.

Минулого року змагання в Руані підкорилося першій ракетці України Еліні Світоліній.

Нагадаємо, що на турнірі в Руані Вероніка Подрез подолала кваліфікацію, в першому колі основної сітки розгромила екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (552, США), а в другому раунді впоралася з італійкою Елізабеттою Коччаретто (41).

У чвертьфіналі українка впевнено перемогла британку Кеті Бултер (64), а перед півфіналом румунка Сорана Кирстя (26) знялася з гри через травму.

У свою чергу, Костюк обіграла на старті француженку Діан Паррі (100), у другому раунді була сильнішою за американку Кеті Макнеллі (71).

У чвертьфіналі Марта здолала іншу представницю США Енн Лі (36), а в півфіналі розгромила німкеню Татьяну Марію (63).