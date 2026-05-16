Королева Рима: Світоліна втретє стала чемпіонкою престижного турніру WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна (10) стала переможницею турніру серії WTA 1000 в Римі. У фінальному матчі одеситка обіграла четверту у світовому рейтингу Коко Гофф зі США.

Гра тривала 2 години 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:7(3), 6:2.

На початку матчу відкритим залишалося питання стартових тактик обидвох гравчинь. І Світоліна, і Гофф за своїм профілем є тенісистками більш захисного плану, однак обидві за потреби здатні переходити на атакувальну модель.

Коко, очевидно, вважаючи, що Еліні не має вистачити сил на третій поспіль затяжний поєдинок проти найкращих гравчинь планети, спробувала затягнути українку в довгі розіграші й змусити помилятися. Приблизно половину першої партії це працювало, Гофф двічі виходила вперед з брейком.

Однак з рахунку 2:4 Світоліна почала зібраніше діяти на важливих м'ячах. Із проблемами втримавши власну подачу, наша тенісистка зуміла зробити брейк у геймі, в якому Гофф вела 40:0. Це був переломний момент у партії. Американка почала виконувати фірмові другі подачі на кілька метрів повз необхідний квадрат, і Еліна забрала сет – 6:4.

Здавалося, що друга партія має стати останньою в матчі. На всіх подачах Гофф до рахунку 3:3 Світоліна мала брейк-пойнти, але недарма в Римі Коко виграла з камбеками три поєдинки. Четверта ракетка світу зробила брейк за рахунку 5:5, і хоч на сет подати не вдалося, тай-брейк Гофф провела впевненіше і вирівняла ситуацію в матчі – 6:7(3).

У повний рост постало питання витривалості. Обидві спортсменки за два тижні провели багато часу на корті, однак Гофф 22 роки, а Світоліній – 31. Однак, попри цифри в паспорті, вирішальний сет Еліна провела на одному диханні, не даючи суперниці шансів навіть помріяти про перемогу й періодично підіймаючи на ноги всю арену Campo Centrale шикарними вінерсами.

6:2 – і Світоліна втретє в кар'єрі стала переможницею турніру в Римі.

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 7 помилок на подачі та 3 брейки з 17 (!) можливостей.

Огляд матчу

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: €7,228,080

Фінал, 16 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:7(3), 6:2

Суперниці зустрічалися вшосте, українка здобула четверту перемогу, три з них – поточного року. Світоліна втретє виграла турнір в Римі, попередні звитяги датуються 2017-2018 роками.

Титул у столиці Італії став для Еліни 20-м на рівні WTA у 25 зіграних фіналах. На "тисячниках" одеситка виграла 5 із 6 вирішальних поєдинків (три з трьох на грунті).

Світоліна довела до перемоги всі 23 матчі сезону, в яких брала першу партію.

З наступного тижня Еліна підніметься на 7 сходинку світового рейтингу. У Чемпіонській гонці, в якій враховуються тільки очки, набрані поточного сезону, українка стане 3-ю.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25).

В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94), у чвертьфіналі здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану, а у півфіналі впоралася з полькою Ігою Швьонтек (3).