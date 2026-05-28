Олійникова проявила характер і пробилася у третє коло дебютного Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 28 травня 2026, 14:23
Олександра Олійникова
Олександра Олійникова (65) у важкому матчі змогла обіграти австралійку Кімберлі Бірелл (83) у другому колі Ролан Гаррос.

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 0:6, 7:6(5).

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25 940 000
Другий круг, 28 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Кімберлі Біррелл (Австралія) 6:3, 0:6, 7:6(5)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді українка зіграє проти переможниці матчу між Діаною Шнайдер (23, -) та Маккартні Кесслер (48, США).

Олійникова вперше в кар'єрі пройшла до третього раунду на дебютному для себе Ролан Гаррос і на мейджорах загалом. 28 травня Олександра проведе стартовий поєдинок парного розряду разом з угоркою Панною Удварді.

Нагадаємо, що напередодні до третього кола Ролан Гаррос вийшли українки Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15) та Юлія Стародубцева (55).

* Новина доповнюється

