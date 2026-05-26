Ролан Гаррос 2026

Калініна поступилася у першому колі Ролан Гаррос, попри виграний 6:0 перший сет

Станіслав Матусевич — 26 травня 2026, 20:39
Ангеліна Калініна (60) не зуміла вийти у друге коло Ролан Гаррос, поступившись на старті змагань француженці Діан Паррі (92).

Гра тривала 2 години 22 хвилини та завершилася з рахунком 6:0, 2:6, 4:6.

Початок зустрічі аж ніяк не віщував поразки українці. Ангеліна грамотно грала в типово грунтовий теніс, із великою кількістю накручених м'ячів із високим відскоком, під які ніяк не вдавалося підлаштуватися суперниці. Перший сет завершився "бубликом".

А у другій партії все змінилося. Паррі вдалося затягнути Калініну в перестрілку з задньої лінії, де більша потужність француженки приносила їй результат  2:6.

На початку третього сету українці вдалося повести 2:0, однак суперниця тут же вирівняла становище. Тенісистки по черзі тримали власні подачі, поки в десятому геймі Паррі під нуль не прийняла на матч  4:6.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло, 26 травня

Ангеліна Калініна (Україна) – Діан Паррі (Франція) 6:0, 2:6, 4:6

Суперниці зустрічалися вп'яте, українка має три перемоги. У наступному колі змагань Паррі зіграє проти Енн Лі (29, США).

Ангеліна не змогла повторити своє найкраще досягнення на паризькому мейджорі та вийти у другий раунд змагань.

Нагадаємо, що напередодні свої стартові матчі паризького мейджора виграли четверо українок: Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) та Дар'я Снігур (95).

