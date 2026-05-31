Світоліна дотиснула Бенчич в 1/8 фіналу Ролан Гаррос і у чвертьфіналі зустрінеться з Костюк

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) у трисетовому матчі обіграла швейцарку Белінду Бенчич в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

Гра тривала 2 години 4 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:0.

Перша партія поєдинку двох найрейтинговіших мам-тенісисток сучасності склалася для Еліни непросто. Починаючи з 2:2, у гру Світоліної настав спад на три наступні гейми, протягом яких Бенчич зробила два брейки – 2:5. Далі українка прийшла до тями, зробила взяла одну подачу Бенчич і мала шанс зрівняти рахунок, однак втратила два брейк-пойнти й поступилася 4:6.

У другому сеті Еліна заграла впевненіше, і вже швейцарці стало важко встигати за атаками одеситки. Наша тенісистка повела 3:1, потім 5:2, і хоч самій подати на партію не вийшло, Світоліна закрила сет на прийомі – 6:4.

Як не дивно, головним у вирішальному сеті став перший його гейм. Еліні довелося відіграватися з 15:40 на власній подачі. Світоліна зуміла це зробити, і на фоні локального успіху в неї немовби виросли крила. Українка знаходила можливість для гострих атак навіть із найскладніших ситуацій, і Бенчич відверто "попливла".

Швейцарці так і не вдалося взяти жодного гейму – 6:0 на користь Еліни. Перший український чвертьфінал на турнірах Grand Slam став реальністю.

За поєдинок Світоліна 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 3 брейки.

Огляд матчу

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

1/8 фіналу, 31 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 4:6, 6:4, 6:0

Суперниці зустрічалися всьоме, українка перемогла в останніх п'яти матчах. У наступному колі змагань Світоліна зіграє проти другої ракетки України Марти Костюк (15), яка вибила з боротьби головну фаворитку турніру Ігу Швьонтек (3, Польща).

Світоліна вшосте у кар'єрі пробилася до чвертьфіналу Ролан Гаррос, зокрема, повторивши результат минулого сезону. Продовжується її переможна серія, яка після титулу в Римі налічує вже 10 поєдинків.

Нагадаємо, що у першому колі Ролан Гаррос Світоліна обіграла у важкому матчі угорку Анну Бондар (57), у другому раунді розправилася з іспанкою Кейтлін Кеведо (128). а в третьому не мала проблем із німкенею Тамарою Корпач (95).