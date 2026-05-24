Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Костюк впевнено обіграла ексросіянку в стартовому матчі Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 24 травня 2026, 13:26
Костюк впевнено обіграла ексросіянку в стартовому матчі Ролан Гаррос
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (15) здобула впевнену перемогу на старті Ролан Гаррос. Друга ракетка України обіграла ексросіянку, а нині представницю Іспанії Оксану Селехметьєву (89).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Марта дуже впевнено розпочала матч, впевнено виглядаючи на своїй подачі та користуючись великою кількістю подвійних помилок суперниці. За 5:1 у першому сеті Костюк втратила свою подачу, однак тут же зробила ще один брейк – 6:2.

Другу партію українка розпочала з чотирьох поспіль помилок у своєму геймі, однак тут же виправилася і довела рахунок до того, що був у першому сеті – 5:1. Подати на матч не вийшло, та з другої спроби Марта завершила справу, насамкінець подавши потужний ейс.

За поєдинок Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 12 (!) помилок на подачі та 3 брейки.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло, 24 травня

Марта Костюк (Україна) – Оксана Селехметьєва (Іспанія) 6:2, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в поєдинку між Кеті Волинець (108, США) та Кларою Бюрель (1483, Франція).

Киянка здобула 13 перемогу поспіль на грунті, залишаючись єдиною спотсменкою на Ролан Гаррос, яка ще не поступалася на цьому покритті.

Окрім Марти, 24 травня матчі першого кола Ролан Гаррос проведуть ще дві українки: Юлія Стародубцева (54) і Дар'я Снігур (95).

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Grand Slam Марта Костюк Ролан Гаррос

Марта Костюк

Світоліна і Костюк – серед головних фавориток Ролан Гаррос-2026
Костюк, Стародубцева та Снігур стартують на Ролан Гаррос: анонс матчів українок 24 травня
Українські тенісистки отримали стартових суперниць у парному розряді Ролан Гаррос
Світоліна та Костюк намагатимуться підтвердити статус фавориток: прев’ю Ролан Гаррос-2026
Костюк – про акцію протесту тенісистів на Ролан Гаррос: Вирішила цього не дотримуватися

Останні новини