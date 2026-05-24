Костюк впевнено обіграла ексросіянку в стартовому матчі Ролан Гаррос

Марта Костюк (15) здобула впевнену перемогу на старті Ролан Гаррос. Друга ракетка України обіграла ексросіянку, а нині представницю Іспанії Оксану Селехметьєву (89).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Марта дуже впевнено розпочала матч, впевнено виглядаючи на своїй подачі та користуючись великою кількістю подвійних помилок суперниці. За 5:1 у першому сеті Костюк втратила свою подачу, однак тут же зробила ще один брейк – 6:2.

Другу партію українка розпочала з чотирьох поспіль помилок у своєму геймі, однак тут же виправилася і довела рахунок до того, що був у першому сеті – 5:1. Подати на матч не вийшло, та з другої спроби Марта завершила справу, насамкінець подавши потужний ейс.

За поєдинок Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 12 (!) помилок на подачі та 3 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 24 травня

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти сильнішої в поєдинку між Кеті Волинець (108, США) та Кларою Бюрель (1483, Франція).

Киянка здобула 13 перемогу поспіль на грунті, залишаючись єдиною спотсменкою на Ролан Гаррос, яка ще не поступалася на цьому покритті.

Окрім Марти, 24 травня матчі першого кола Ролан Гаррос проведуть ще дві українки: Юлія Стародубцева (54) і Дар'я Снігур (95).