Стародубцева розібралася з представницею Росії на шляху до другого кола Ролан Гаррос
Юлія Стародубцева (54) впевнено обіграла росіянку Анну Блінкову (99) у першому колі Ролан Гаррос і вийшла у другий раунд змагань.
Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.
За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 2 брейки.
Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова (-) 6:3, 6:1
Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань Стародубцева може зіграти проти другої ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану, якщо та впорається у стартовому матчі зі словенкою Веронікою Ер'явець (85).
Минулого сезону Юлія дісталася до третього кола Ролан Гаррос.
Нагадаємо, у другий раунд цьогорічного паризького мейджору вийшла Марта Костюк (15), яка перемогла ексросіянку Оксану Селехметьєву (89).
* Новина доповнюється