Стародубцева розібралася з представницею Росії на шляху до другого кола Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева (54) впевнено обіграла росіянку Анну Блінкову (99) у першому колі Ролан Гаррос і вийшла у другий раунд змагань.

Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 2 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 24 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова (-) 6:3, 6:1

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань Стародубцева може зіграти проти другої ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану, якщо та впорається у стартовому матчі зі словенкою Веронікою Ер'явець (85).

Минулого сезону Юлія дісталася до третього кола Ролан Гаррос.

Нагадаємо, у другий раунд цьогорічного паризького мейджору вийшла Марта Костюк (15), яка перемогла ексросіянку Оксану Селехметьєву (89).

* Новина доповнюється