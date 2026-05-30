Олійникова поступилася 25 сіяній росіянці у третьому колі Ролан Гаррос

Олександра Олійникова (65) поступилася "нейтральній" Діані Шнайдер (23), сіяній під 25 номером, у третьому колі Ролан Гаррос.

Гра тривала 1 годину 43 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 1:6.

Олександра вийшла на матч проти представниці країни-агресорки, яку українка жорстко розкритикувала на пресконференції після виходу в третє коло, максимально сконцентрованою. Перші три гейми зустрічі залишилися за Олійниковою. Шнайдер ніяк не могла пристосуватися до високих відскоків м'яча після ударів нашої тенісистки.

Однак зрештою росіянці вдалося це зробити, і розрив у рахунку почав скорочуватися. Олександра втратила реальну можливість залишити за собою перший сет, коли подавала на нього за рахунку 5:4 та мала сет-пойнт. Шнайдер все ж вдалося зробити брейк і забрати й два наступні гейми – 5:7.

На жаль, у другій партії єдиним здобутком Олійникової стала втримана своя перша подача з подвійного брейк-пойнту суперниці. Більше жодного гейму їй узяти не вдалося – 1:6.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Третє коло, 30 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Діана Шнайдер (-) 5:7, 1:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Олійникова вперше в кар'єрі зіграла на Ролан Гаррос і дебютувала у третьому колі турнірів Grand Slam. В оновленому рейтингу WTA 8 червня українка встановить особистий рекорд, піднявшись як мінімум до топ-60.

У першому колі паризького мейджору Олійникова розгромила іншу росіянку, Єлену Пріданкіну (218), а у другому раунді впоралася з австралійкою Кімберлі Біррелл (85).

Нагадаємо, напередодні в 1/8 фіналу Ролан Гаррос вийшли дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).