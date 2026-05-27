Снігур не зуміла пробитися в третє коло Ролан Гаррос
Дар'я Снігур (93) не зуміла створити ще одну несподіванку на Ролан Гаррос. У матчі другого кола українка поступилася американці Пейтон Стернс (78).
Гра тривала 1 годину 9 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 0:6.
Як і в попередній грі проти Клари Таусон, перевага в потужності суперниці над Снігур була відчутною, а збити приціл опонентки цього разу не вдалося.
У першій партії Дар'я двічі зуміла зробити зворотні брейки після програних своїх подач, а у другому сеті Стернс відчула впевненість і без проблем довела зустріч до перемоги.
За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 6 брейків.
Суперниці раніше не зустрічалися.
24-річна Снігур вперше в кар'єрі виступила в основній сітці Ролан Гаррос. За два тижні Дар'я встановить особистий рекорд у рейтингу WTA і з великою часткою ймовірності дебютує в топ-90.
