Костюк у яскравому матчі здолала 108 ракетку світу і вийшла у третє коло Ролан Гаррос

Марта Костюк (15), попри шалений спротив американки українського походження Кеті Волинець (108), зуміла пробитися в третє коло Ролан Гаррос.

Гра тривала 2 години 44 хвилини й завершилася з рахунком 6:7(4), 6:3, 6:3.

Багато хто очікував, що цей поєдинок має стати прохідним для Костюк, адже її суперниця не входить до чільної сотні рейтингу та нічого не показала у грунтовому сезоні, який підходить до завершення.

Однак Волинець видала чудову гру, і Марті довелося докласти максимум зусиль для перемоги.

У середині першої партії тенісистки обмінялися подачами, а за рахунку 5:4 Костюк отримала потрійний сет-пойнт, який у своєму стилі змарнувала. Тут же суперниця зробила ще один брейк, який українка зуміла відіграти. На тай-брейку значно зібранішою виглядала американка – 6:7(4).

Волинець узагалі грала дуже стабільно, здорово відпрацьовуючи в обороні та за можливості переходячи в контратаки. Марті традиційно трохи не вистачало відсотка першої подачі та концентрації у найважливіших розіграшах.

Переломним моментом став розіграш у другому геймі другого сету, коли американка вела 1:0 та мала брейк-пойнт на подачі Костюк. Марта пробила зліва навиліт дуже глибоко, і лінійний арбітр зафіксував аут. Суддя на вишці, подивившись на слід від м'яча, ухвалив рішення віддати очко українці.

Врятувавши таким чином брейк-пойнт, Костюк стала менше помилятися і раз за разом видавати блискучі завершення атак на радість трибун, які вболівали саме за неї. Волинець продовжувала якісно захищатися і боротися до останнього, однак Марту було вже не зупинити.

60 вінерсів (!) за матч, 6:3, 6:3 у другій та третій партіях – Костюк крокує у третє коло змагань.

Огляд матчу

За поєдинок Костюк 8 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, обійшлася без помилок на подачі та зробила 3 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло, 27 травня

Марта Костюк (Україна) – Кеті Волинець (США) 6:7(4), 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань українка зіграє проти Вікторії Голубич (82, Швейцарія).

Марта продовжила свою безпрограшну серію на грунтових кортах Європи до 14 матчів поспіль. Минулого сезону вона поступилася в Парижі у першому колі, а найкращий її результат на Ролан Гаррос – 1/8 фіналу в 2021 році.

Нагадаємо, що раніше у третій раунд Ролан Гаррос вийшла Еліна Світоліна (7). Дар'ї Снігур (93) цього зробити не вдалося.