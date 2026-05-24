Снігур створила приємну несподіванку, з камбеком обігравши 21 ракетку світу на старті Ролан Гаррос

Дар'я Снігур (95) несподівано обіграла данку Клару Таусон (21) у поєдинку першого кола Ролан Гаррос.

Гра тривала 2 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:5, 6:2.

Більшу частину гри Дар'ї було фізично важко справлятися з потужністю данки, яку не нівелював навіть повільний паризький грунт. Таусон взяла першу партію, зробила швидкий брейк у другій і подавала на матч, ведучи 5:4.

Однак раптом все змінилося. Снігур під нуль взяла подачу суперниці, не без проблем втримала свою та зробила ще один брейк, забравши сет – 7:5.

Тут українка нарешті заспокоїлася, стала робити значно менше невимушених помилок, а в Таусон далося взнаки її старе пошкодження. В третій партії повністю домінувала Дар'я, а в останньому геймі данка вже ледь пересувалася кортом. 6:2 – і це перша перемога киянки в основі Ролан Гаррос.

За поєдинок Снігур 3 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 24 травня

Дар'я Снігур (Україна) – Клара Таусон (Данія) 3:6, 7:5, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула першу перемогу. В наступному колі змагань Дар'я зіграє проти американки Пейтон Стернс (92).

Снігур уперше в кар'єрі виступає в основній сітці Ролан Гаррос. Грунт є найбільш некомфортним покриттям для Дар'ї, раніше 24-річна киянка 6 разів не могла подолати кваліфікацію паризького мейджору.

Цього сезону Снігур потрапила до основи за рейтингом напряму, й одразу змогла пробитися до другого раунду.

Нагадаємо, що у друге коло Ролан Гаррос раніше вийшли ще дві представниці України: Марта Костюк (15) та Юлія Стародубцева (54).