Костюк стала головною фавориткою Ролан Гаррос перед півфіналами турніру

П'ятнадцята ракетка світу Марта Костюк, за прогнозами букмекерів, стала головною фавориткою Ролан Гаррос перед початком півфіналів турніру.

Коефіцієнт на титул 23-річної киянки в Парижі наразі складає 2.37. На загальний успіх її наступної суперниці, росіянки Мірри Андрєєвої можна поставити за 2.75. Меншими є шанси ще однієї "нейтральної" тенісистки Діани Шнайдер – 4.00 та польки Маї Хвалінської – 9.00.

Цікаво, що коефіцієнти на тріумф Костюк і Андрєєвої на Ролан Гаррос значно змінилися порівняно з передстартовими цифрами. Тоді головною фавориткою вважалася Іга Швьонтек – 3.75, яку вибила з боротьби в 1/8 фіналу саме Марта.

Костюк посідала восьму сходинку з коефіцієнтом 30.0, а Андрєєва розміщувалася значно вище. Росіянка перебувала на четвертій позиції – 10.0.

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок Ролан Гаррос між Мартою Костюк та Міррою Андрєєвою відбудеться 4 червня о 16:00 за київським часом. Анонс матчу доступний на сайті "Чемпіон".