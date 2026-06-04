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Костюк стала головною фавориткою Ролан Гаррос перед півфіналами турніру

Станіслав Матусевич — 4 червня 2026, 10:55
Костюк стала головною фавориткою Ролан Гаррос перед півфіналами турніру
Марта Костюк
Getty images

П'ятнадцята ракетка світу Марта Костюк, за прогнозами букмекерів, стала головною фавориткою Ролан Гаррос перед початком півфіналів турніру.

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Коефіцієнт на титул 23-річної киянки в Парижі наразі складає 2.37. На загальний успіх її наступної суперниці, росіянки Мірри Андрєєвої можна поставити за 2.75. Меншими є шанси ще однієї "нейтральної" тенісистки Діани Шнайдер – 4.00 та польки Маї Хвалінської – 9.00.

Цікаво, що коефіцієнти на тріумф Костюк і Андрєєвої на Ролан Гаррос значно змінилися порівняно з передстартовими цифрами. Тоді головною фавориткою вважалася Іга Швьонтек – 3.75, яку вибила з боротьби в 1/8 фіналу саме Марта.

Костюк посідала восьму сходинку з коефіцієнтом 30.0, а Андрєєва розміщувалася значно вище. Росіянка перебувала на четвертій позиції – 10.0.

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок Ролан Гаррос між Мартою Костюк та Міррою Андрєєвою відбудеться 4 червня о 16:00 за київським часом. Анонс матчу доступний на сайті "Чемпіон".

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