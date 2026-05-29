Стародубцева не зуміла вперше в кар'єрі пробитися в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 29 травня 2026, 14:01
Юлія Стародубцева
Юлія Стародубцева (55) не зуміла вийти в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. У матчі третього кола змагань українка поступилася китаянці Ван Сіюй (148).

Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 5:7.

Матч вийшов хвилеподібним для української тенісистки. Стабільність другого та третього сетів поєдинку проти Єлени Рибакіної кудись зникла.

Юлія повела 3:0 зі старту зустрічі, однак потім програла 8 (!) геймів поспіль, наробивши купу невимушених помилок. З рахунку 0:2 у другій партії раптом гра Стародубцевої прорізалася знову й українка вийшла вперед – 4:2.

На жаль, ненадовго, адже китаянка швидко зрівняла рахунок і захопила лідерство – 5:6. На подачі Ван на матч Юлія мала потрійний брейк-пойнт, але через нову серію власних помилок дозволила суперниці вийти в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, обійшлася без помилок на подачі та зробила 6 брейків.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло, 29 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Ван Сіюй (Китай) 3:6, 5:7

Суперниці раніше не зустрічалися.

Стародубцева другий сезон поспіль вийшла у третє коло Ролан Гаррос, однак поки не змогла пройти далі.

29 травня поєдинок третього кола в Парижі проводить українка Еліна Світоліна (7). Марта Костюк (15) уже забронювала собі місце в 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, що у першому колі Ролан Гаррос Юлія Стародубцева легко обіграла росіянку Анну Блінкову (99), а в другому колі сенсаційно перемогла другу ракетку світу з Казахстану Єлену Рибакіну.

