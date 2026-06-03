Шанс для Костюк: Сабалєнка вилетіла у чвертьфіналі Ролан Гаррос

"Нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка сенсаційно поступилася у чвертьфінальному матчі іншій гравчині з цим статусом Діані Шнайдер (23). Росіянка стала останньою півфіналісткою Ролан Гаррос.

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:5, 6:0 на користь Шнайдер.

Фаворитка вела у другому сеті 5:3, після чого в її грі стався раптовий збій. Шнайдер виграла 10 геймів поспіль, повісила Сабалєнці "бублика" і вийшла в дебютний для себе півфінал Ролан Гаррос.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Чвертьфінал, 3 червня

Діана Шнайдер (-) – Аріна Сабалєнка (-) 3:6, 7:5, 6:0

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Шнайдер зіграє проти польки Маї Хвалінської (114).

Нагадаємо, що в іншому півфіналі паризького мейджору зіграють українка Марта Костюк (15) та росіянка Мірра Андрєєва (8).