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Шанс для Костюк: Сабалєнка вилетіла у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 3 червня 2026, 16:44
Шанс для Костюк: Сабалєнка вилетіла у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Аріна Сабалєнка
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"Нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка сенсаційно поступилася у чвертьфінальному матчі іншій гравчині з цим статусом Діані Шнайдер (23). Росіянка стала останньою півфіналісткою Ролан Гаррос.

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:5, 6:0 на користь Шнайдер.

Фаворитка вела у другому сеті 5:3, після чого в її грі стався раптовий збій. Шнайдер виграла 10 геймів поспіль, повісила Сабалєнці "бублика" і вийшла в дебютний для себе півфінал Ролан Гаррос.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Чвертьфінал, 3 червня

Діана Шнайдер (-) – Аріна Сабалєнка (-) 3:6, 7:5, 6:0

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Шнайдер зіграє проти польки Маї Хвалінської (114).

Нагадаємо, що в іншому півфіналі паризького мейджору зіграють українка Марта Костюк (15) та росіянка Мірра Андрєєва (8).

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Ролан Гаррос Діана Шнайдер Аріна Сабалєнка

Ролан Гаррос

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