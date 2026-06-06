Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Санторо: Поразка Сабалєнки щось змінила у свідомості Костюк

Олег Дідух — 6 червня 2026, 17:55
Санторо: Поразка Сабалєнки щось змінила у свідомості Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Колишній французький тенісист Фабріс Санторо вважає, що на невдалий виступ Марти Костюк у півфіналі Ролан Гаррос-2026 вплинув той факт, що після поразки Аріни Сабалєнки вона стала головною фавориткою турніру.

Слова француза наводить Tennis365.

"Це правда, що ми очікували іншого виступу від Марти Костюк [у півфіналі], але я думаю – і хочу це підкреслити – поразка Соболенко сильно змінила щось у свідомості українки. Вона подумала: "Тепер я фаворитка. Я ніколи не програвала Андрєєвій, і якщо я виграю цей півфінал, я буду фавориткою фіналу, особливо з урахуванням того, що я не програвала на ґрунті цього року".

У певному сенсі вона подумала: "Я більше не можу дозволити собі програти". Усі ці фактори разом повністю її паралізували. Це прикро", – заявив Санторо.

Нагадаємо, у півфіналі Ролан Гаррос Костюк програла Андрєєвій 1:6, 3:6.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Марта Костюк Ролан Гаррос

Марта Костюк

Костюк дізналася першу суперницю по трав’яному турніру в Лондоні
Їду з Парижа з відчуттям, яке мала не завжди, – Костюк підсумувала свій виступ на Ролан Гаррос
Протягом матчу відчувала, що не так вже й далеко від того, щоб змінити його перебіг: Костюк – про поразку від Андрєєвої
Світоліна і Костюк входять до лідируючої вісімки у Чемпіонській гонці
Костюк – про поразку Андрєєвій в півфіналі Ролан Гаррос: Це просто такий день

Останні новини