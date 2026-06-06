Санторо: Поразка Сабалєнки щось змінила у свідомості Костюк

Колишній французький тенісист Фабріс Санторо вважає, що на невдалий виступ Марти Костюк у півфіналі Ролан Гаррос-2026 вплинув той факт, що після поразки Аріни Сабалєнки вона стала головною фавориткою турніру.

Слова француза наводить Tennis365.

"Це правда, що ми очікували іншого виступу від Марти Костюк [у півфіналі], але я думаю – і хочу це підкреслити – поразка Соболенко сильно змінила щось у свідомості українки. Вона подумала: "Тепер я фаворитка. Я ніколи не програвала Андрєєвій, і якщо я виграю цей півфінал, я буду фавориткою фіналу, особливо з урахуванням того, що я не програвала на ґрунті цього року".

У певному сенсі вона подумала: "Я більше не можу дозволити собі програти". Усі ці фактори разом повністю її паралізували. Це прикро", – заявив Санторо.