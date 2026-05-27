Світоліна легко впоралася з представницею Іспанії на шляху до третього кола Ролан Гаррос

Еліна Світоліна (7) без проблем вийшла у третє коло Ролан Гаррос. У матчі другого раунду змагань перша ракетка України розгромила переможницю кваліфікації іспанку Кейтлін Кеведо (128).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.

З першого гейму зустрічі Еліна продемонструвала, хто є представницею топ-10 світового рейтингу, а хто жодного разу не потрапляв до чільної сотні. Різниця в класі у стартовій партії виглядала космічною – 6:0.

А ось у другому сеті Кеведо, зрозумівши, що втрачати нема чого, показала, що теж вміє грати в теніс. Рівна боротьба тривала до рахунку 4:4, коли Еліна увімкнулася і забрала два останні гейми – 6:4.

За поєдинок Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 1 брейк.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло, 27 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Кейтлін Кеведо (-) 6:0, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти німкені Тамари Корпач (95).

Світоліна стала першою українкою, яка вийшла у третє коло Ролан Гаррос-2026. Минулого сезону одеситка дійшла в Парижі до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що у стартовому раунді змагань Еліна у надважкому матчі перемогла угорку Анну Бондар (57).