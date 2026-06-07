Сон із песиками, веселощі і романтика: Костюк показала своє життя за лаштунками Ролан Гаррос

Поки тенісний світ поступово оговтується після завершення Ролан Гаррос, Марта Костюк вирішила показати шанувальникам те, що зазвичай залишається поза телевізійними камерами.

Українська тенісистка поділилася великою добіркою світлин із Франції, де нещодавно виступала на другому турнірі Великого шолома сезону.

У новому дописі Костюк зібрала чимало теплих і кумедних моментів зі свого повсякденного життя. На одних кадрах українка відпочиває та спить разом із песиком, на інших – працює на тренуваннях, готується до матчів і спілкується з журналістами під час інтерв'ю.

Також тенісистка показала атмосферні моменти відпочинку з чоловіком, друзями та членами своєї команди. Не обійшлося і без літнього настрою – серед опублікованих світлин є кадри, на яких Марта позує в купальнику та насолоджується французькою атмосферою.

Особливого шарму публікації додав підпис спортсменки французькою мовою, що в перекладі означає:

"Один шоколадний круасан, будь ласка".

Нагадаємо, Костюк не зуміла обіграти росіянку Мірру Андрєєву у своєму дебютному півфіналі Ролан Гаррос. Українка програла з рахунком 1:6, 3:6.

Зауважимо, що за виступи на Ролан Гаррос Костюк отримає чималий гонорар.

Раніше повідомлялося, що українка дізналася ім'я своєї першої суперниці по основній сітці трав'яного турніру WTA 500 Queen's Club у Лондоні.