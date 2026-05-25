Світоліна у надскладному матчі перемогла незручну суперницю в першому колі Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) у вкрай складному матчі виграла в угорки Анни Бондар (57) у матчі першого кола Ролан Гаррос.

Гра тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:1, 7:6 (3).

За поєдинок Світоліна 6 разів подала навиліт, здійснила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 25 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 3:6, 6:1, 7:6(3)

Суперниці зустрічалися вп'яте, українка здобула три перемоги. У наступному раунді Еліна зіграє з сильнішою в матчі між іспанкою Кейтлін Кеведо (126) та француженкою Леолією Жанжан (122).

Світоліна втринадцяте виступає на Ролан Гаррос, і неодмінно долала перше коло змагань. У поточному сезоні Еліна виграла 10 трисетових матчів із 11 зіграних.

Нагадаємо, що напередодні свої стартові матчі паризького мейджору виграли три українки. Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) та Дар'я Снігур (95) вийшли до другого кола змагань. Даяна Ястремська (45) свій стартовий матч програла.

