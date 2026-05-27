Стародубцева створила суперсенсацію на Ролан Гаррос, обігравши другу ракетку світу

Юлія Стародубцева (55) створила поки найбільшу сенсацію Ролан Гаррос, обігравши у важкій боротьбі в другому колі другу ракетку світу з Казахстану Єлену Рибакіну.

Гра тривала 2 години 29 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:1, 7:6(4).

Будемо відвертими, мало хто очікував, що Юлія зможе на рівних конкурувати з другою ракеткою світу, чемпіонкою Australian Open-2026. І перший сет це підтверджував, адже за навіть за невисокого рівня гри Рибакіної фаворитка швидко повела 5:1.

Стародубцева зуміла скоротити рахунок до 3:5 і мала ще два брейк-пойнти, однак скористатися ними не зуміла. За весь сет українка спромоглася лише на один вінерс за 13 невимушених помилок.

Зате у другому сеті Юлія зрозуміла, що з такою Рибакіною цілком можна боротися і додала в агресії. Результатом став розгром казахстанської москвички, яка ледь уникла принизливого "бублика".

Домінація українки продовжилася і в третій партії, однак лише до рахунку 3:0. Тут Рибакіна схаменулася і ціною надзусиль, адже гра в неї продовжувала не виходити, зрівнялася на чотирьох. Тенісистки впевнено брали власні подачі аж до тай-брейку, який на турнірах Grand Slam проводиться до 10 очок.

Цей тринадцятий гейм Юлія провела на найвищому рівні, діяла дуже сконцентровано, і, чітко зібравши помилки Рибакіної, здобула свою найбільшу перемогу в кар'єрі й вийшла у третє коло Ролан Гаррос.

Огляд матчу

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло, 27 травня

Юлія Стародубцева (Україна) – Єлена Рибакіна (-) 3:6, 6:1, 7:6(4)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти переможниці матчу між Гейлі Баптист (26, США) та Ван Сіюй (148, Китай).

Юлія здобула свою найрейтинговішу перемогу в кар'єрі та як мінімум повторила свій минулорічний успіх на паризькому мейджорі, коли вона дісталася до третього кола змагань.

Нагадаємо, що раніше у третій раунд Ролан Гаррос вийшли Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15). Дар'ї Снігур (93) цього зробити не вдалося.